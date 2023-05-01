YAŞAM
01 Mayıs 2023 - 15:30

O ilde bedava süt dağıtımı başlıyor! Belediye başkanı harekete geçti: Ücretsiz dağıtılacak

Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi lideri olarak 14 Mayıs seçimleri öncesinde yaptığı açıklamada, tüm öğrencilere ücretsiz süt dağıtılacağı vaadinde bulunmuştu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise bu vaadi gerçeğe dönüştürmek için harekete geçti. İzmir'de süt üretimine dev destek vermek amacıyla projeler başlattı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentteki 18 bin küçükbaş ve büyükbaş hayvanın günlük süt ihtiyacını karşılamak için modern bir süt toplama ve işleme tesisinin yapımına başladı. İşte ayrıntılar...

YAŞAM
01 Mayıs 2023 - 15:30
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O ilde bedava süt dağıtımı başlıyor! Belediye başkanı harekete geçti: Ücretsiz dağıtılacak
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in “Başka Bir Tarım Mümkün” vizyonuyla hayata geçirilen Mera İzmir projesi, İzmir’in en büyük süt hareketi haline geldi. İzTarım A.Ş. Genel Müdürü Murat Onkardeşler, projenin kapsamı dahilinde bu yıl 50 milyon liralık süt toplayarak üreticilere destek vermeyi hedeflediklerini açıkladı. Geçen yıl İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yaklaşık 20 milyon liralık süt alımı yapılmış, bu yıl ise süt destekleri yüzde 25 oranında artırılarak 43 bin litre koyun, 130 bin litre keçi sütü alınmış ve küçük üreticilere 5 milyon liralık destek sağlanmıştır.

50 MİLYON TL SÜT ALIMI YAPILDI

SÜT

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İzTarım A.Ş. Genel Müdürü Murat Onkardeşler, Mera İzmir projesi kapsamında bu yıl 50 milyon liralık süt toplayarak üreticilere destek vermek istediklerini açıkladı. Proje kapsamında geçen yıl yaklaşık 20 milyon liralık süt alındığını ve bu yıl desteklerin yüzde 25 oranında artırıldığını belirten Onkardeşler, Menemen, Kiraz, Tire, Bayındır ve Torbalı ilçelerinin de sürece dahil edildiğini söyledi. İzmirli markasıyla raflarda yerini alan sütlerle kuraklık ve yoksullukla mücadele edildiğine dikkat çeken Onkardeşler, bölgedeki yem sorununa dikkat çekti ve küçükbaş hayvancılığın çözüm olduğunu ifade etti. Onkardeşler ayrıca, İzmir'in mozarellasını dünyaya yaymak istediklerini de sözlerine ekledi.

MAYIS AYINDA BAŞLIYOR



Murat Onkardeşler, İzmir'deki yerli ırklar ve tohumlar ile çalıştıklarını belirterek, büyükbaş hayvancılıktan küçükbaş hayvancılığa geçişi sağlayarak, koyun ve keçi peynirinde rekabeti yeniden sağlamayı hedeflediklerini söyledi. Bu sayede, üreticilerin gelirlerini artırırken, tüketicilere sağlıklı ve güvenli gıda sunacaklarını ve iklim krizi ile mücadele edeceklerini vurguladı. İzmirli markalı ürünlerini, koyun ve keçi sütü ürünlerinden elde ettiklerini belirten Onkardeşler, peynirlerinin en büyük özelliğinin en az 1 yıl olgunlaştırılmış olması olduğunu ifade etti. Ürünlerinin piyasadaki koyun ve keçi ürünlerinden daha ekonomik bir fiyata satıldığını söyleyen Onkardeşler, şu an ürünlerini Halkın Bakkalları'nda ve internet sitesi üzerinden sattıklarını ancak Mayıs ayı itibariyle İzmirli marketlerini de hizmete açacaklarını dile getirdi.

EDİTÖR
Tunacan Atalay
Tunacan Atalay
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