O ilde bedava süt dağıtımı başlıyor! Belediye başkanı harekete geçti: Ücretsiz dağıtılacak







50 MİLYON TL SÜT ALIMI YAPILDI





MAYIS AYINDA BAŞLIYOR







İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in “Başka Bir Tarım Mümkün” vizyonuyla hayata geçirilen Mera İzmir projesi, İzmir’in en büyük süt hareketi haline geldi. İzTarım A.Ş. Genel Müdürü Murat Onkardeşler, projenin kapsamı dahilinde bu yıl 50 milyon liralık süt toplayarak üreticilere destek vermeyi hedeflediklerini açıkladı. Geçen yıl İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yaklaşık 20 milyon liralık süt alımı yapılmış, bu yıl ise süt destekleri yüzde 25 oranında artırılarak 43 bin litre koyun, 130 bin litre keçi sütü alınmış ve küçük üreticilere 5 milyon liralık destek sağlanmıştır.İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İzTarım A.Ş. Genel Müdürü Murat Onkardeşler, Mera İzmir projesi kapsamında bu yıl 50 milyon liralık süt toplayarak üreticilere destek vermek istediklerini açıkladı. Proje kapsamında geçen yıl yaklaşık 20 milyon liralık süt alındığını ve bu yıl desteklerin yüzde 25 oranında artırıldığını belirten Onkardeşler, Menemen, Kiraz, Tire, Bayındır ve Torbalı ilçelerinin de sürece dahil edildiğini söyledi. İzmirli markasıyla raflarda yerini alan sütlerle kuraklık ve yoksullukla mücadele edildiğine dikkat çeken Onkardeşler, bölgedeki yem sorununa dikkat çekti ve küçükbaş hayvancılığın çözüm olduğunu ifade etti. Onkardeşler ayrıca, İzmir'in mozarellasını dünyaya yaymak istediklerini de sözlerine ekledi.Murat Onkardeşler, İzmir'deki yerli ırklar ve tohumlar ile çalıştıklarını belirterek, büyükbaş hayvancılıktan küçükbaş hayvancılığa geçişi sağlayarak, koyun ve keçi peynirinde rekabeti yeniden sağlamayı hedeflediklerini söyledi. Bu sayede, üreticilerin gelirlerini artırırken, tüketicilere sağlıklı ve güvenli gıda sunacaklarını ve iklim krizi ile mücadele edeceklerini vurguladı. İzmirli markalı ürünlerini, koyun ve keçi sütü ürünlerinden elde ettiklerini belirten Onkardeşler, peynirlerinin en büyük özelliğinin en az 1 yıl olgunlaştırılmış olması olduğunu ifade etti. Ürünlerinin piyasadaki koyun ve keçi ürünlerinden daha ekonomik bir fiyata satıldığını söyleyen Onkardeşler, şu an ürünlerini Halkın Bakkalları'nda ve internet sitesi üzerinden sattıklarını ancak Mayıs ayı itibariyle İzmirli marketlerini de hizmete açacaklarını dile getirdi.