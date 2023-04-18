O ilde büyük deprem tehlikesi! 7.1 büyüklüğünde bekleniyor: Uzmanlar korkuttu!







KAHRAMANMARAŞ DEPREMİNİN ARDINDAN DİKKAT ÇEKİLMİŞTİ







ADANA'DA 7 ÜZERİ ŞİDDETİNDE DEPREM RİSKİ





Kahramanmaraş'taki depremin ardından, deprem uzmanları Adana için de uyarıda bulundu. MTA mühendisi Hasan Elmacı, Adana'da diri bir fay hattının olduğunu ve 7.1 üzerinde deprem üretme potansiyelinin bulunduğunu açıkladı. Elmacı'nın Türkiye Jeoloji Kurultayı'nda yaptığı sunumda, "7.1 şiddetindeki bir deprem Adana'yı bitirir" ifadelerini kullandığı bildirildi. Jeoloji yüksek mühendisi ve MTA deprem uzmanı olan Elmacı, Savrun fayıyla ilgili gelen sorulara yanıt verirken Adana'da ciddi bir deprem riski olduğuna vurgu yaptı.Kahramanmaraş'taki deprem felaketinin ardından, bölgedeki diğer fay hatları da yakından takip ediliyor. Jeoloji yüksek mühendisi MTA deprem ve Paleosismoloji uzmanı Hasan Elmacı, Türkiye Jeoloji Kurultayı'nda yaptığı sunumda Adana'daki Savrun fayına dikkat çekti ve uyarılarda bulundu. Elmacı, Savrun fayında 7.1 değerinde bir deprem riski olduğunu söyledi ve bu şiddetteki bir depremin Adana'yı yok edebileceğine dikkat çekti. Felaketten sonra yetkililerin hızla yeni önlemler almaları ve yapılacak tedbirlerin ivedilikle uygulanmaya başlaması gerektiğini vurgulayan Elmacı'nın uyarısı, bölgede yaşayan vatandaşlar tarafından da ciddiye alınıyor. Bu tür uyarılar, doğal afetlerin etkisi altında kalan bölgelerde zamanında hazırlıklı olmak gerektiğini bir kez daha gösteriyor.Jeoloji yüksek mühendisi MTA deprem ve Paleosismoloji uzmanı Hasan Elmacı, Adana'daki Savrun fayına ilişkin yaptığı açıklamada, fayın şu anda aktif olduğunu ve 7 üzerinde deprem üretme potansiyeli olduğunu belirtti. Ancak, ne zaman olacağı konusunda net bir şey söylemenin mümkün olmadığını ifade etti. Bölgede devam eden artçı sarsıntıların 7.6 şiddetindeki depreme ait olduğunu söyleyen Elmacı, Savrun fayı hakkında bilgilerinin şu aşamada sınırlı olduğunu dile getirdi. Elmacı, fayın aktif olduğunu ve 7.1 şiddetinde bir depremin ise Adana'yı yok edebileceğini belirtti.