O ilde dev memur alımı başladı! KPSS'den 60-63-65 alanlara müjde: Başvurular açıldı







MEMUR OLMAK İSTEYENLERE MÜJDE







BAŞVURU ŞARTLARI

Her sene işsiz insan sayısı artmakta. Bunlar arasında üniversite mezunu olup KPSS' ye girip atama bekleyen milyonlarca kişi yer alıyor. Bunun için Erzurum'da memur alımı yapılacağı duyuruldu. İşe alım için belirlenen şartlar ve diğer ayrıntılar yazının devamında.Milyonlarca iş arayan vatandaş için devlet kurumlarında istihdam ortamı yaratılıyor. Bu amaçla Erzurum'un Horasan ilçesinde Belediye Başkanlığı memur alımının yapılacağını duyurdu. Belirlenen şartlar doğrultusunda alım yapılacağı belirtildi. Şartları sağlayanlar sözlü bir sınava tabi tutulacak ve alımlar bu şekilde gerçekleşecek. Adaylar istenilen belgeler ile birlikte müracaat yapmalı. Başvurunun yapılacağı tarih ise, 02.05.2023 - 05.05.2023 tarihleri olarak belirtildi. Başvuruların, kişinin bizzat ya da iadeli taahhütlü posta yolu aracılığıyla yapılacağı belirtildi. Aynı zamanda adayların başvurularını horasanbelediye@hotmail.com adresine gönderebilecekleri açıklandı.-Unvanların karşısında belirtilen öğrenim şartını taşımak ve bu düzeyde KPSS puanı almış olmak. - Önceki çalıştığı kurumlardan disiplinsizlik ya da ahlaki nedenle işten çıkarılmamış olmak. -13.10.1983 Tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.