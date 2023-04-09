KAMU PERSONELİ
09 Nisan 2023 - 08:00

O ilde dev memur alımı başladı! KPSS'den 60-63-65 alanlara müjde: Başvurular açıldı

Milyonlarca vatandaş için umut veren haber o il için yayınlandı. Belirlenen şartları taşıyanlar başvuru yapabilecek. Personel alımı yapacak olan il neresi? Detaylar haberimizde.

KAMU PERSONELİ
09 Nisan 2023 - 08:00
1 dk okunma süresi
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
O ilde dev memur alımı başladı! KPSS'den 60-63-65 alanlara müjde: Başvurular açıldı
TAKİP ETTAKİP ET


Her sene işsiz insan sayısı artmakta. Bunlar arasında üniversite mezunu olup KPSS' ye girip atama bekleyen milyonlarca kişi yer alıyor. Bunun için Erzurum'da memur alımı yapılacağı duyuruldu. İşe alım için belirlenen şartlar ve diğer ayrıntılar yazının devamında.

memur alımı

MEMUR OLMAK İSTEYENLERE MÜJDE



Milyonlarca iş arayan vatandaş için devlet kurumlarında istihdam ortamı yaratılıyor. Bu amaçla Erzurum'un Horasan ilçesinde Belediye Başkanlığı memur alımının yapılacağını duyurdu. Belirlenen şartlar doğrultusunda alım yapılacağı belirtildi. Şartları sağlayanlar sözlü bir sınava tabi tutulacak ve alımlar bu şekilde gerçekleşecek. Adaylar istenilen belgeler ile birlikte müracaat yapmalı. Başvurunun yapılacağı tarih ise, 02.05.2023 - 05.05.2023 tarihleri olarak belirtildi. Başvuruların, kişinin bizzat ya da iadeli taahhütlü posta yolu aracılığıyla yapılacağı belirtildi. Aynı zamanda adayların başvurularını horasanbelediye@hotmail.com adresine gönderebilecekleri açıklandı.

BAŞVURU ŞARTLARI 

-Unvanların karşısında belirtilen öğrenim şartını taşımak ve bu düzeyde KPSS puanı almış olmak.

- Önceki çalıştığı kurumlardan disiplinsizlik ya da ahlaki nedenle işten çıkarılmamış olmak.

-13.10.1983 Tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

memur alımı

EDİTÖR
Deniz Daş
Deniz Daş
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ