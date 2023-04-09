O ilde dev memur alımı başladı! KPSS'den 60-63-65 alanlara müjde: Başvurular açıldı

Her sene işsiz insan sayısı artmakta. Bunlar arasında üniversite mezunu olup KPSS' ye girip atama bekleyen milyonlarca kişi yer alıyor. Bunun için Erzurum'da memur alımı yapılacağı duyuruldu. İşe alım için belirlenen şartlar ve diğer ayrıntılar yazının devamında.
MEMUR OLMAK İSTEYENLERE MÜJDE
Milyonlarca iş arayan vatandaş için devlet kurumlarında istihdam ortamı yaratılıyor. Bu amaçla Erzurum'un Horasan ilçesinde Belediye Başkanlığı memur alımının yapılacağını duyurdu. Belirlenen şartlar doğrultusunda alım yapılacağı belirtildi. Şartları sağlayanlar sözlü bir sınava tabi tutulacak ve alımlar bu şekilde gerçekleşecek. Adaylar istenilen belgeler ile birlikte müracaat yapmalı. Başvurunun yapılacağı tarih ise, 02.05.2023 - 05.05.2023 tarihleri olarak belirtildi. Başvuruların, kişinin bizzat ya da iadeli taahhütlü posta yolu aracılığıyla yapılacağı belirtildi. Aynı zamanda adayların başvurularını horasanbelediye@hotmail.com adresine gönderebilecekleri açıklandı.