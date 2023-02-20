O ilde eğitim durdu! Kar fırtınası hayatı felç etti: Bu ilçede yaşayan öğrenciler dikkat







O ŞEHİRDE KAR TATİLİ YAPILDI







Deprem felaketi sebebiyle okulların belirlenen tarihte açılamaması sonrasında 20 Şubat tarihinde deprem bölgesi hariç bütün şehirlerde eğitim başladı. Ancak bir ilde kar yağışı eğitime engel oldu! Peki hangi şehirde ne kadar süre okullar tatil edildi? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahminlerine göre yağış beklenen illeri sık sık uyarmaya devam ediyor. 20 Şubat tarihinde bütün okulların açılması beklenirken Artvin'de yoğun kar yağışı okul açılmasına engel oldu.Artvin'in merkez, Borçka, Murgul, Şavşat, Yusufeli ilçelerinde eğitime bir gün süreyle ara verildiği öğrenildi. Valilik tarafından yapılan açıklamaya göre belirlenen ilçelerde buzlanma ve kar yağışı sebebiyle 1 gün tatil yapılırken engelli ve hamile kamu personelleri de idari izinli sayıldı.