









ARTVİN'E KAR YAĞIŞI GELDİ VE KURUMLAR İÇİN TATİL KARARI AÇIKLANDI







O ilde eğitime kar engelli! Çalışanlara izin çıktı: Kar kıyamet gibi! Tüm yurdu etkisi altına alan soğuk hava dalgası etkisini sürdürüyor. Yaşanan deprem felaketi nedeniyle depremzedelerin zor günler geçirmesine neden olan soğuk hava dalgası Karadenizde de etkisini sürdürüyor. O ilden eğitim ve öğretime ara kararı verildi. Ayrıca kamuda çalışan kişileri ilgilendiren bir haberi daha paylaştı. İşte kar yağış uyarısı verilen o il ve izinler...Kar yağışı yurt genelinde etkisini sürdürürken Artvin ilinden bir açıklama haberi geldi. Valilik tarafından yapılan açıklamada ilde kar yağışlarının etkili olduğu söylendi. Yapılan açıklamada şehirde ilköğretim, ortaöğretim ve lise gibi dengi okullarda eğitim ve öğretime ara verildi. Ayrıca kamuda çalışan engelli ve hamile personele de bir gün kar izni verildi.Yapılan açıklamada: hava koşulları nedeniyle Artvin merkez, Borçka, Murgul, Şavşat ve Yusufeli ilçesindeki okullara pazartesi günü eğitim arası verildiği ayrıca engelli ve hamile personelin de bir gün idari izinli sayılacağı kayda geçildi.