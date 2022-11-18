EKONOMİ
18 Kasım 2022 - 11:52

O ilde ekmek 5 TL oluyor! Ekmek alamayana pasta yedirecek zam geldi!

Yeni yıl öncesi bir ilde ekmeğe zam kararı alındı. Ekmek artık 5 TL'ye satılacak.

EKONOMİ
18 Kasım 2022 - 11:52
2 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
O ilde ekmek 5 TL oluyor! Ekmek alamayana pasta yedirecek zam geldi!


Türkiye’de uzun süredir etkisini hissettiren yüksek enflasyon rakamları vatandaşların mutfaklarını vurdu. Temel gıda ürünlerindeki önlenemeyen yükseliş hükümetin tüm tedbirlerine rağmen devam ediyor. Vatandaşlar geçinmekte, satıcılar toptancıdan mal almakta zorlanıyor. Bu zamların en çok vurduğu ürünlerden biri ekmek oldu. Un fiyatlarındaki artış ve elektriğe yapılan zamlar nedeniyle birçok ilde peş peşe ekmeğe zam kararı alınıyor.

Şubat ayında başlayan Rusya – Ukrayna savaşı nedeniyle Türkiye’nin en büyük buğday tedarikçisi ülkelerden alım kısıtlanmıştı. İki ülkenin kavgası Türkiye’de un fiyatlarının artmasına neden oldu. Artan un fiyatları da beraberinde ekmek zamlarını getirdi.



Bunun yanında elektrik faturalarına yapılan zam da fırıncıların belini büktü. Her gün binlerce ekmek çıkaran fırınlar üretimde zorlanmalar yaşayınca ekmek fiyatlarına zam yapılması kaçınılmaz oldu. Büyükşehirlerden birinde ekmeğe zam kararı alındı.

O ilde ekmek artık 5 TL’ye satılacak

Geçtiğimiz günlerde İstanbul’da ekmek fiyatlarının 7,5 liraya çıkarılacağı konuşulmuştu. Fırıncılar yasak olmasına rağmen ceza ödemeyi dahi göze alarak zam yapacaklarını açıklanmıştı. Hatta bu konuda yaptığı yorumlar nedeniyle bir kişi dahi gözaltına alındı. İstanbul’dan ekmeğe yeni yıla kadar zam yapılmayacağı açıklanırken bu kez zammın ibresi farklı bir ile döndü.

İstanbul ve Ankara için ekmeğe zam kararından yeni yıla kadar vazgeçilirken kötü haber İzmir’den geldi. İzmir’de 210 gram ekmek 4 liradan satılıyor. Ancak İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği komisyonu tarafından onaylanan karar ile 1 Aralık 2022 tarihinden itibaren bir ekmeğin fiyatı 5 TL olacak.

Yetkililer ekmek zammına ilişkin kararlarını Ticaret Bakanlığı’na bildirdi. Bakanlıktan onay gelmesi halinde İzmir’de 210 gram ekmek artık 5 TL’ye satılacak.

Vatandaşlar ekmeğe zam kararına tepki gösterirken fırıncılar ise giderlerini karşılayamadıklarını söyleyerek zam miktarının az olduğunu ifade ediyorlar. Asgari ücrete yapılacak zam sonrasında Ocak ayından itibaren ekmek zamlarının kesinleşeceği ve ülke genelinde bir ekmeğin 5 liraya satılacağı ileri sürülüyor.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
İlginizi Çekebilir
O banka duyuru yaptı: Telefonundan giriş yapandan 1 yıl tek kuruş almayacak! Sınırlı sayıda kişi için
O banka duyuru yaptı: Telefonundan giriş yapandan 1 yıl tek kuruş almayacak! Sınırlı sayıda kişi için
Kimlik numarasının sonu 2, 4, 6, 8 olanlar: Bakanlık 1.150 TL'yi hesabınıza yatırdı PTT'den Bakın
Kimlik numarasının sonu 2, 4, 6, 8 olanlar: Bakanlık 1.150 TL'yi hesabınıza yatırdı PTT'den Bakın
Bu tarihler arasında işe girenler EYT kapsamında! Son dakika: 1995- 1997 girişliler kontrol etsin
Bu tarihler arasında işe girenler EYT kapsamında! Son dakika: 1995- 1997 girişliler kontrol etsin
ABD Merkez Bankası FED faiz kararı toplantısı ne zaman yapılacak?
ABD Merkez Bankası FED faiz kararı toplantısı ne zaman yapılacak?
6300 adet İvesi koyun dağıtımı ne zaman olacak? Koyun hibe destek başvurusu şartları neler? Ücretsiz koyun desteği şartları 2022
6300 adet İvesi koyun dağıtımı ne zaman olacak? Koyun hibe destek başvurusu şartları neler? Ücretsiz koyun desteği şartları 2022
Asgari ücrette çifte formül! 2023 rakamı netleşiyor: En kötü senaryoda bile bu rakama yükselecek!
Asgari ücrette çifte formül! 2023 rakamı netleşiyor: En kötü senaryoda bile bu rakama yükselecek!
Son Haberler
Arka Sokaklar dizisi final mi yapıyor?
Arka Sokaklar dizisi final mi yapıyor?
O banka duyuru yaptı: Telefonundan giriş yapandan 1 yıl tek kuruş almayacak! Sınırlı sayıda kişi için
O banka duyuru yaptı: Telefonundan giriş yapandan 1 yıl tek kuruş...
Mimarlar yükselecek sulara karşı su üzerinde bir yaşam hazırlığında
Mimarlar yükselecek sulara karşı su üzerinde bir yaşam hazırlığında
Çılgın Sayısal Loto kime çıktı? 180 milyonluk büyük ikramiye nereye, hangi ile çıktı?
Çılgın Sayısal Loto kime çıktı? 180 milyonluk büyük ikramiye...
Kadınları dövdüler ve ateş açtılar
Kadınları dövdüler ve ateş açtılar
Ebru Şallı’nın eşi Uğur Akkuş’un başı Müge Anlı’yla belada!
Ebru Şallı’nın eşi Uğur Akkuş’un başı Müge Anlı’yla belada!...
Dünya Kupası H Grubu takımları ve maçları, fikstür, puan durumu 2022
Dünya Kupası H Grubu takımları ve maçları, fikstür, puan durumu...
Ten Hag beni prove etti!
Ten Hag beni prove etti!
Kimlik numarasının sonu 2, 4, 6, 8 olanlar: Bakanlık 1.150 TL'yi hesabınıza yatırdı PTT'den Bakın
Kimlik numarasının sonu 2, 4, 6, 8 olanlar: Bakanlık 1.150 TL'yi hesabınıza...
Google o beklenen özelliği devreye aldı
Google o beklenen özelliği devreye aldı
Tarkan - Son Durak şarkısı ne zaman çıkacak? Tarkan - Son Durak sözleri
Tarkan - Son Durak şarkısı ne zaman çıkacak? Tarkan - Son Durak sözleri
Perşembe sabahı soluğu A101'de alın kalmaz! Çay, un, peynir fiyatları yarıya inecek!
Perşembe sabahı soluğu A101'de alın kalmaz! Çay, un, peynir fiyatları...
Acun Ilıcalı’dan Şok Karar! O isim Survivor 2023 kadrosunda!
Acun Ilıcalı’dan Şok Karar! O isim Survivor 2023 kadrosunda!
Galatasaray Villarreal maçı ne zaman? Galatasaray Rayo Vallecano maçı ne zaman? Galatasaray hazırlık maç takvimi
Galatasaray Villarreal maçı ne zaman? Galatasaray Rayo Vallecano maçı...
Fenerbahçe Villarreal maçı ne zaman? Fenerbahçe Rayo Vallecano maçı ne zaman? Fenerbahçe hazırlık maç takvimi
Fenerbahçe Villarreal maçı ne zaman? Fenerbahçe Rayo Vallecano maçı...