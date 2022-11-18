O ilde ekmek 5 TL oluyor! Ekmek alamayana pasta yedirecek zam geldi!

Türkiye’de uzun süredir etkisini hissettiren yüksek enflasyon rakamları vatandaşların mutfaklarını vurdu. Temel gıda ürünlerindeki önlenemeyen yükseliş hükümetin tüm tedbirlerine rağmen devam ediyor. Vatandaşlar geçinmekte, satıcılar toptancıdan mal almakta zorlanıyor. Bu zamların en çok vurduğu ürünlerden biri ekmek oldu. Un fiyatlarındaki artış ve elektriğe yapılan zamlar nedeniyle birçok ilde peş peşe ekmeğe zam kararı alınıyor. Şubat ayında başlayan Rusya – Ukrayna savaşı nedeniyle Türkiye’nin en büyük buğday tedarikçisi ülkelerden alım kısıtlanmıştı. İki ülkenin kavgası Türkiye’de un fiyatlarının artmasına neden oldu. Artan un fiyatları da beraberinde ekmek zamlarını getirdi.
Bunun yanında elektrik faturalarına yapılan zam da fırıncıların belini büktü. Her gün binlerce ekmek çıkaran fırınlar üretimde zorlanmalar yaşayınca ekmek fiyatlarına zam yapılması kaçınılmaz oldu. Büyükşehirlerden birinde ekmeğe zam kararı alındı.
O ilde ekmek artık 5 TL’ye satılacak
Geçtiğimiz günlerde İstanbul’da ekmek fiyatlarının 7,5 liraya çıkarılacağı konuşulmuştu. Fırıncılar yasak olmasına rağmen ceza ödemeyi dahi göze alarak zam yapacaklarını açıklanmıştı. Hatta bu konuda yaptığı yorumlar nedeniyle bir kişi dahi gözaltına alındı. İstanbul’dan ekmeğe yeni yıla kadar zam yapılmayacağı açıklanırken bu kez zammın ibresi farklı bir ile döndü. İstanbul ve Ankara için ekmeğe zam kararından yeni yıla kadar vazgeçilirken kötü haber
İzmir’den geldi. İzmir’de 210 gram ekmek 4 liradan satılıyor. Ancak İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği komisyonu tarafından onaylanan karar ile 1 Aralık 2022 tarihinden itibaren bir ekmeğin fiyatı 5 TL olacak. Yetkililer ekmek zammına ilişkin kararlarını Ticaret Bakanlığı’na bildirdi. Bakanlıktan onay gelmesi halinde İzmir’de 210 gram ekmek artık 5 TL’ye satılacak. Vatandaşlar ekmeğe zam kararına tepki gösterirken fırıncılar ise giderlerini karşılayamadıklarını söyleyerek zam miktarının az olduğunu ifade ediyorlar. Asgari ücrete yapılacak zam sonrasında Ocak ayından itibaren ekmek zamlarının kesinleşeceği ve ülke genelinde bir ekmeğin 5 liraya satılacağı ileri sürülüyor.