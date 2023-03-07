O ilde ev ve arsa fiyatları uçuşa geçti! Deprem açıklaması fiyatları katladı







DEPREM SONRASI FİYATLAR UÇUYOR







Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 11 ili derinden etkileyen deprem felaketi sonrasında şehirlerinden ayrılan vatandaşlar ev bulmakta zorlandıklarını açıkladı. Birçok şehirde kira fiyatları uçuşa geçti! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.6 Şubat tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş olarak yaşanan ve 11 ilde etkili olan deprem felaketi sonrasında binlerce vatandaş yaralanırken 45 binden daha fazla vatandaş hayata veda etti. Deprem felaketi sonrasında deprem bölgesinde yaşayan vatandaşlar mecburi olarak şehir değiştirmeye başladı. Uzmanlar tarafından yapılan deprem açıklamaları sonrasında Kırklareli ilinin en güvenli il olduğu açıklandıktan sonra birçok insan şehre gitmeye başladı.Ancak ilde kiralık ev bulmak zorlaşırken fiyatlar da üçe katladı. Olası büyük İstanbul depremi sonrasında vatandaşların yaşadığı endişeler sonrasında birçok insanın şehir değiştirmesi Kırklareli'nde fiyatların uçmasına ve özellikle de Lüleburgaz, Babaeski, Vize ilçelerinde kiralık ev bulunmamasına sebep oldu. Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu konu ile ilgili 1-2 sene önce 7-8 binden fazla ev olduğunu ancak bunların hepsinin satıldığını, bütün kiraların yükseldiğini, Kırklareli'nin 83 bin nüfuslu küçük bir il olduğunu ve kontrolsüz büyüme olursa sorunların içinden çıkılmaz bir hal alacağını ve devletin bu konuda bir çözüm bulması gerektiğini belirtti.