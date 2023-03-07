EKONOMİ
07 Mart 2023 - 21:15

O ilde ev ve arsa fiyatları uçuşa geçti! Deprem açıklaması fiyatları katladı

6 Şubat tarihinde yaşanan büyük deprem felaketi sonrasında deprem bölgesinde bulunan illerden ayrılan vatandaşlar ev bulmakta zorlanıyor. Bazı illerde arsa ve ev fiyatları yüksek oranlarda zamlandı. Tüm detaylar haberimizde.

EKONOMİ
07 Mart 2023 - 21:15
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O ilde ev ve arsa fiyatları uçuşa geçti! Deprem açıklaması fiyatları katladı
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Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 11 ili derinden etkileyen deprem felaketi sonrasında şehirlerinden ayrılan vatandaşlar ev bulmakta zorlandıklarını açıkladı. Birçok şehirde kira fiyatları uçuşa geçti! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

DEPREM SONRASI FİYATLAR UÇUYOR

6 Şubat tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş olarak yaşanan ve 11 ilde etkili olan deprem felaketi sonrasında binlerce vatandaş yaralanırken 45 binden daha fazla vatandaş hayata veda etti. Deprem felaketi sonrasında deprem bölgesinde yaşayan vatandaşlar mecburi olarak şehir değiştirmeye başladı. Uzmanlar tarafından yapılan deprem açıklamaları sonrasında Kırklareli ilinin en güvenli il olduğu açıklandıktan sonra birçok insan şehre gitmeye başladı. 



Kırklareli Ev ve Arsa Fiyatları Uçuşa Geçti

Ancak ilde kiralık ev bulmak zorlaşırken fiyatlar da üçe katladı. Olası büyük İstanbul depremi sonrasında vatandaşların yaşadığı endişeler sonrasında birçok insanın şehir değiştirmesi Kırklareli'nde fiyatların uçmasına ve özellikle de Lüleburgaz, Babaeski, Vize ilçelerinde kiralık ev bulunmamasına sebep oldu. Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu konu ile ilgili 1-2 sene önce 7-8 binden fazla ev olduğunu ancak bunların hepsinin satıldığını, bütün kiraların yükseldiğini, Kırklareli'nin 83 bin nüfuslu küçük bir il olduğunu ve kontrolsüz büyüme olursa sorunların içinden çıkılmaz bir hal alacağını ve devletin bu konuda bir çözüm bulması gerektiğini belirtti. 

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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