O ilde halı, araba, bahçe yıkamak yasaklandı! Su kullanımına kısıtlama geldi: Artık yapılamayacak







SU KULLANIMI BU ALANLARDA YASAKLANDI







"SU SORUNU YAŞADIK"





Son yıllarda su kaynaklarının önemli bir kısmını kaybeden ve kuraklık tehdidi altında olan Burdur Gölü ile gündeme gelen Burdur kentinde, içme suyu sıkıntısı yaşanmaya başlandı.Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, "Göller Yöresi" olarak bilinen bölgede birçok gölün kaybedildiğini ve içme suyunda ciddi bir sorunun olduğunu belirtti. Bu nedenle, Nisan ayı meclis toplantısında, içme suyu kaynaklarının korunması için alınacak önlemler görüşüldü. Başkan Ercengiz'in gündeme ek madde olarak sunduğu önerge ile, belediye sınırları içinde içme suyu şebekesini kullanarak araç, halı ve benzeri malzemelerin yıkanması, bahçe ve tarla sulaması, iş yeri ve bina kaldırımlarının yıkanması yasaklandı.Başkan Ercengiz, meclis üyelerine konuyla ilgili bilgi vererek şunları söyledi: "Bildiğiniz gibi geçtiğimiz yıl içme suyu sorunu yaşadık. Havzamızın yeraltı su kaynakları hızla azalmakta ve başka bir su kaynağımız yok. Ülkemiz bu yıl önemli bir susuzluk sorunuyla karşı karşıya kalacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kuraklık haritasını zaman zaman yayınlıyor ve bölge maalesef aşırı kuraklık çeken bölgelerden biri. Son birkaç gündür yağmur yağıyor ve bu beni mutlu ediyor. Bahar aylarında daha fazla yağış almayı umuyoruz ve yaz aylarında su sorunu yaşamamak için önlemler alıyoruz. Yeni sondajlar yaptırıyoruz ancak yeraltındaki su seviyesini tahmin etmek zor. Bu nedenle, zabıtamızdan bu konuda bir yönetmelik güncellemesi yapmayı ve vatandaşlarımızda bir farkındalık oluşturmayı amaçlayarak ceza kesmek değil, caydırıcı olmak için bu gündem maddesini aldık." Ardından yapılan oylamada, 1 çekimser oy dışında oy çokluğuyla gündem maddesi kabul edildi.