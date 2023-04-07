O ilde iş arayanlara duyuruldu! En az ilkokulu mezunu personeller alınacak: KPSS yok, kura ile seçilecek!













BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER





Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, sürekli işçi kadrosunda çalışacak personel alımı yapacak. İş arayanların dikkatine! İşte Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nin yayınladığı iş ilanı detayları... Başvuru yapmak için en az ilkokul mezunu olmak yeterli olacaktır. Başvuruların son tarihi 10 Nisan 2023'tür ve 35 yaşını doldurmamış olanlar başvuru yapabilirler.Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, farklı birimlerinde istihdam edilmek üzere sürekli işçi kadrosunda çalışacak personel alımı yapacak. Başvuruların kabul edilmesi için en az ilkokul mezunu olunması yeterli olacaktır. Ayrıca, başvuru yapacak adayların 35 yaşını doldurmamış olmaları gerekmektedir. Başvuru süreci için son tarih ise 10 Nisan 2023 olarak belirlenmiştir. Başvuru yapacak adayların, ilgili ilanı detaylı bir şekilde inceleyerek başvuru şartlarını sağladıklarından emin olmaları önemlidir. Ayrıca, başvuru yaparken istenilen belgelerin tam ve eksiksiz bir şekilde hazırlanması gerekmektedir. Başvuruların titizlikle değerlendirileceği ve uygun adaylarla iletişime geçileceği belirtilmektedir.Başvuru yapacak kişilerin, devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, anayasal düzene karşı suçlar, milli savunmaya karşı işlenen suçlar, devlet sırlarına karşı işlenen suçlar ve casusluk suçlarından mahkum olmamaları gerekmektedir. Ayrıca, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından da mahkum olmamaları gerekmektedir. Ek olarak, başvuru yapacak kişilerin özel hayat ve gizli alanlara saygı göstermeyen suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar ve uyuşturucu ile ilgili suçlarından dolayı devam eden bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamalıdır. Ayrıca, terör örgütlerine üyeliği, bağlantısı veya iltisakı olmamaları gerekmektedir. Adaylar, kamu hizmetlerinden yoksun bırakılmamalı ve herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmalıdır. Ayrıca, göreve başlayacak personelin bedenen, aklen ve ruhen sağlıklı olması gerekmekte ve bunu belgelemeleri zorunludur. Başvuran adayların gerçeğe aykırı beyanda bulunmaması veya şartları taşımadıkları tespit edilmesi durumunda başvuruları geçersiz sayılacaktır. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarının disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. İşçilerin deneme süresi 90 gün (3 ay) olarak belirlenmiştir. Bu süre içinde başarısız olanların iş akdi bildirim süreleri beklemeden tazminatsız şekilde feshedilecektir. Başvuru yapan adaylar, ilanda belirtilen tüm hususları ve işyerindeki çalışma koşullarını kabul etmiş sayılacaktır. Başvuru süreci, ilgili mevzuat ve yönetmelik hükümlerine uygun şekilde gerçekleştirilecektir.