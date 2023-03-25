KAMU PERSONELİ
25 Mart 2023 - 20:15

O ilde iş arayanlara müjde! Belediye yüksek maaşlı iş ilanı açtı: 2 şartla KPSS'siz iş kapısı açıldı

Erzurum Büyükşehir Belediyesi yeni personel alımı yapacağını duyurdu ve belirli pozisyonlar için başvurular başladı. İlgilenen adaylar, ilgili tüm başvuru koşullarını, kadro dağılımını ve diğer ilgili ayrıntıları aşağıdaki bölümlerde bulabilir.

KAMU PERSONELİ
25 Mart 2023 - 20:15
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O ilde iş arayanlara müjde! Belediye yüksek maaşlı iş ilanı açtı: 2 şartla KPSS'siz iş kapısı açıldı
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Erzurum Büyükşehir Belediyesi yeni personel alımı yapacağını duyurdu ve belirli pozisyonlar için başvurular başladı. İlgilenen adaylar, ilgili tüm başvuru koşullarını, kadro dağılımını ve diğer ilgili ayrıntıları aşağıdaki bölümlerde bulabilir. Belirtilen başvuru koşullarını karşılayan ve belediyeye katılmak isteyen adaylar, değerlendirmeye alınmak üzere başvurularını bir an önce yapmalı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi yeni personel alımı yapacağını duyurdu ve belirli pozisyonlar için başvurular başladı. İlgilenen adaylar, ilgili tüm başvuru koşullarını, kadro dağılımını ve diğer ilgili ayrıntıları aşağıdaki bölümlerde bulabilir.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Personel Alımı Başvuru Şartları



Erzurum Büyükşehir Belediyesi, 2 adet direk afiş tabela ustası alımı yapacağını duyurdu. Adayların kendi alanlarında en az 6 yıllık deneyime ve B sınıfı ehliyete sahip olmaları gerekiyor. Başarılı başvuru sahipleri esnek saatlerde çalışabilmeli ve halihazırda Erzurum'da ikamet etmeli.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Personel Alımına Nasıl Başvurulur

Başvurular, 22-24 Mart 2023 olarak belirlenen başvuru döneminde özgeçmişleri ile birlikte kabul edilecek. İlgilenen adaylar Çat yolu üzerinden doğrudan başvuru yapabilir.

EDİTÖR
Gökçe Çetinkaya Önder
Gökçe Çetinkaya Önder
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