O ilde iş arayanlara müjde! Belediye yüksek maaşlı iş ilanı açtı: 2 şartla KPSS'siz iş kapısı açıldı







Erzurum Büyükşehir Belediyesi Personel Alımı Başvuru Şartları







Erzurum Büyükşehir Belediyesi Personel Alımına Nasıl Başvurulur

Erzurum Büyükşehir Belediyesi yeni personel alımı yapacağını duyurdu ve belirli pozisyonlar için başvurular başladı. İlgilenen adaylar, ilgili tüm başvuru koşullarını, kadro dağılımını ve diğer ilgili ayrıntıları aşağıdaki bölümlerde bulabilir. Belirtilen başvuru koşullarını karşılayan ve belediyeye katılmak isteyen adaylar, değerlendirmeye alınmak üzere başvurularını bir an önce yapmalı.Erzurum Büyükşehir Belediyesi, 2 adet direk afiş tabela ustası alımı yapacağını duyurdu. Adayların kendi alanlarında en az 6 yıllık deneyime ve B sınıfı ehliyete sahip olmaları gerekiyor. Başarılı başvuru sahipleri esnek saatlerde çalışabilmeli ve halihazırda Erzurum'da ikamet etmeli.Başvurular, 22-24 Mart 2023 olarak belirlenen başvuru döneminde özgeçmişleri ile birlikte kabul edilecek. İlgilenen adaylar Çat yolu üzerinden doğrudan başvuru yapabilir.