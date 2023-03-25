O ilde musluk suyu içenlere duyuruldu! Sosyal medyada paylaşıldı: O tarihten sonra tekrardan...













Şebeke suyu kalitesiyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Şanlıurfa'da yapılan açıklamaya göre, şebeke suyunun artık tekrar içilebilir hale geldiği belirtildi. Bu açıklama, sağlık açısından büyük önem taşıyor ve şebeke suyunun kalitesinin iyileştirilmesiyle ilgili yapılan çalışmaların başarılı olduğunu gösteriyor. Sosyal medya üzerinden yapılan duyuru, Şanlıurfa halkı arasında büyük bir rahatlama yarattı ve şebeke suyunun güvenli bir şekilde kullanılabilmesi için gerekli önlemlerin alındığına dair bir güven verdi.Şanlıurfa'da yaşanan sel felaketi sonrası şebeke suyu kalitesinde yaşanan düşüş, vatandaşları endişelendiriyordu. Ancak Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, şebeke suyunun tekrar içilebilecek seviyeye yükseldiğini bildirdi. Açıklamada, şebeke suyunun kalite değerlerinin artık içme suyu standartlarına uygun olduğu ve vatandaşların gönül rahatlığıyla suyu içebilecekleri belirtildi. Başkan Beyazgül, 22 Mart Dünya Su Günü'nde şehre tekrar kaliteli içme suyu temin edilmesinin mutluluğunu yaşadıklarını da ifade etti.