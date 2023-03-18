Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 11 ili yakından etkileyen depremlerle beraber araştırmalar tüm hızıyla devam ederken afet bölgesine giderek araştırmalar başladı. Sümer, uzman isimlerden oluşan ekipte elde ettikleri bulguları duyurdu. Doğu Anadolu Fay Zonu'nda 350-500 yılda bir deprem tekrarlanırken ilk büyük depreminde kırılan parçalarının en son büyük deprem 1114 depremi olduğu bilgisini verdi. Raporda yer alan bilgiler üzerinden gereken deprem 300 ila 400 yıl geciktiği görülüyor. Bu gecikme bölgedeki fay parçalarının üzerindeki gerilimde artışa neden olurken dolayısıyla, 7.4 olarak hesapladığımız parça Türkoğlu-Pazarcık, Erkenek ve Amanos segmentlerini de içerecek şekilde kırılarak 7.7 büyüklüğünde depremi meydana getirdi. Sümer, Doğu Anadolu Fay Zonu'nu hakkında komşu faylara inceleme yaparken kuzeydoğu da bulunan parçalarda yamulmaların görüldüğü bilgisini verdi. Çardak ve Sürgü fayları üzerinden ilerlemeler yapılırken ikinci büyük depremi bu yerde gerçekleştiği bildirildi.
YAŞAM
18 Mart 2023 - 12:00
O ilde ölü fay yeniden hortlayabilir! Uzmanlar korkutan haberi verdi: En az 7.8 ya da 8 büyüklüğünde...
Yaşanan korku dolu depremlerle beraber vatandaşlar fay hatlarını araştırmaya devam ederken Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ökmen Sümer'den önemli uyarı geldi. Ölü deniz Fay Zonu üzeriden 7.8 üzeri deprem beklentisi oluştu.
YAŞAM
18 Mart 2023 - 12:00