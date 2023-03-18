O ilde ölü fay yeniden hortlayabilir! Uzmanlar korkutan haberi verdi: En az 7.8 ya da 8 büyüklüğünde...













HEYELAN OLUŞUMU KORKUTTU

DEPREM ETKİLERİ ÇOĞALIYOR

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 11 ili yakından etkileyen depremlerle beraber araştırmalar tüm hızıyla devam ederken afet bölgesine giderek araştırmalar başladı. Sümer, uzman isimlerden oluşan ekipte elde ettikleri bulguları duyurdu. Doğu Anadolu Fay Zonu'nda 350-500 yılda bir deprem tekrarlanırken ilk büyük depreminde kırılan parçalarının en son büyük deprem 1114 depremi olduğu bilgisini verdi. Raporda yer alan bilgiler üzerinden gereken deprem 300 ila 400 yıl geciktiği görülüyor. Bu gecikme bölgedeki fay parçalarının üzerindeki gerilimde artışa neden olurken dolayısıyla, 7.4 olarak hesapladığımız parça Türkoğlu-Pazarcık, Erkenek ve Amanos segmentlerini de içerecek şekilde kırılarak 7.7 büyüklüğünde depremi meydana getirdi. Sümer, Doğu Anadolu Fay Zonu'nu hakkında komşu faylara inceleme yaparken kuzeydoğu da bulunan parçalarda yamulmaların görüldüğü bilgisini verdi. Çardak ve Sürgü fayları üzerinden ilerlemeler yapılırken ikinci büyük depremi bu yerde gerçekleştiği bildirildi.Antakya bölgesindeki arkeolojik alanlarda eski depremin izleri devam ederken geçtiğimiz sene arkeosismolojik yaklaşımlarının incelendiği bilgisi verildi. Sümer, geçen sene yapılan raporlara göre şu anki depremlerin etkisinin tarihe bakıldığında Antakya'da daha büyüğünün yaşanacağını söyledi. Antakya'da yaşanacak depremin etkilerini söyleyen Doç. Dr. Sümer, Antakya'nın ilk büyük depreminde Kırıkhan'ın güneyine kadar oluşan yüzey kırığı gelişimlerinde Tepehan'da ise sarsıntıdan oluşan deformasyonların etkisinin büyük olacağı duyuruldu.Fay, zemin ve inşaat gibi birçok durumda Hatay'da deprem etkisinin arttığı görülüyor. Ölü Deniz Fay Zonu hakkında dikkat çeken durum ise tarihin görmediği şiddette deprem beklentisi oluştu. Literatürdeki bilimsel verilere göre Ölü Deniz Fay Zonu üzerinde 7.8 ve belki de daha büyük depremlerin gerçekleştiğini paleosismolojik veriler ve tarihsel kayıtlar üzerine Sümer, Türkoğlu-Pazarcık, Erkenek ve Amanos gibi segmentlerde enerji boşalmasıyla beraber fay parçalarının büyüklükleri 200-500 yol boyunca deprem olmasını beklemediklerini açıkladı. Fakat Antakya Ölü Deniz Fayının kuzeyinde ise dikkat edilmesi gerektiğinin altı çizildi.