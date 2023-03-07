O ilde peş peşe 4 deprem oldu! Herkes panik içinde sokağa döküldü: İlk açıklama geldi!













Bugün Kayseri'de arka arkaya üç deprem yaşandı. Ardı ardına yaşanan Kayseri depremi vatandaşları tedirgin etti.Kayseri'de 4.7, 4.4 ve 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yıkılan binalar var mı? 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki deprem 11 şehri etkiledi. Büyük depremden sonra bile depremler durmadı ve fayların hareket etmesinden dolayı yurdun hemen her yerinde irili ufaklı depremler kaydedildi. Bugün Kayseri'den korkunç bir deprem haberi geldi. İşte detaylar… AFAD'ın sosyal medya hesaplarından yaptığı duyuruya göre, Kayseri'de bugün saat 14.47'de 4.7 büyüklüğünde, ardından 14.53'te 4.3 büyüklüğünde ve 14.48'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Henüz resmi bir yıkım duyurusu olmamasına rağmen uzmanlar, depremin meydana geldiği bölgede dikkate alınması gereken genel potansiyel depremler hakkında bilgi verdi.