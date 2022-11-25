O ilde suya yüzde 70 zam yapıldı! Faturalara el değmeyecek!













Türkiye’de elektrikten suya doğal gazdan internete birçok kaleme zam gelmeye devam ediyor. Vatandaşlar faturalarını ödemekte güçlük çekerken bir bir yeni zamlar açıklanıyor. Son olarak bir ilde suya yüzde 70 oranında zam yapılması kararı alındı. Karar, vatandaşları çileden çıkarırken artık faturalar çok kabarık gelecek. Eskişehir’de toplanan Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ESKİ) Genel Kurulu’nda, şebeke suyuna yüzde 70 zam yapılması oy çokluğu ile kabul edildi. Daha önce ESKİ Genel Kurulu yeterli çoğunluk sağlanamadığı için ertelenmişti.Bugün yeniden toplanan kurul, şebeke suyuna zam yapmak için bir araya geldi. Kurulda oy çokluğuyla alınan karara göre metreküpü 5 lira 29 kuruş olan su fiyatı 9 lira 64 kuruşa yükseldi. Atık su bedeli 2 lira 64 kuruştan 3 lira 86 kuruşa yükseldi. Böylece toplam su bedeli 7 lira 93 kuruştan 13 lira 50 kuruşa çıkarak su fiyatlarına yüzde 70 oranında zam yapılmış oldu. Eskişehir’de su fiyatlarına yapılan yüzde 70’lik zammın 28 Kasım 2022 tarihinden itibaren geçerli olacağı ifade edildi. Öte yandan önceki gün İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde İSKİ tarafından su fiyatlarına yüzde 25 oranında zam yapılması yönünde karar alınmıştı. İstanbul’da suya yüzde 25 zam yapılırken Eskişehir’de ise zam oranı yüzde 70’i buldu. Eskişehir’de yaşayan vatandaşlar zamma tepki gösterdi. Hali hazırda kabarık olan faturalar bir kez daha kabaracak ve yüzde 70’lik zam 28 Kasım’dan itibaren faturalara yansıtılacak.