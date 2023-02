O ilde ucuz et satışı başladı! Tavuk 31 TL, kıyma 140 TL! Sadece o satış noktasına giden torba torba alacak!

ANKARA'DA UCUZ ET İDDİASI KUYRUĞA NEDEN OLDU!

BAŞKENT MOBİL MARKET UCUZ ETİ NEREDE SATILIYOR...

HAFTALIK PROGRAM SOSYAL MEDYA HESABINDAN TAKİP EDİLİYOR

Başkent sakinlerinin uygun fiyatlı gıdaya hem sağlıklı hem de hijyenik koşullarda ulaşabilmeleri için hizmet sunan Büyükşehir Belediyesi ABB Halk Ekmek Fabrikası, Başkent Mobil Market ile yeni bir uygulamaya imza attı.5 milyon kişinin yaşadığı Ankara'da ucuz et anonsu sadece bir yerde kuyruğa neden oldu. Et satışının sınırlı olması, organizasyonun yetersizliği insanları saatlerce bekletti.Sosyal medyalarda yapılan değerlendirmeler olumsuzdu. Ucuz et almak için Ankaralılar sadece Sıhhiye seyyar pazarında satış yapmaktan ve yeterli dükkân olmamasından şikayet ettiler. Ucuz et fiyatına nakliye ve diğer masraflar eklenirse, hizmetin normal bir piyasa fiyatına ulaşmak için yeterli olmadığı şikayet edildi.Uygulama özelinde; Başkent'in özel tasarımlı ve dönüştürülmüş mobil markete dönüşen EGO otobüsü, 25 ilçeyi ziyaret ederek sosyal medyadan yüzde 100 yerli besi hayvandan elde edilmiş olan, kıyma ve tavuk ürünlerinin uygun fiyatlarla Ankaralılara satıldığını duyurdu. Kıymanın kilosunun 139,50 Türk Lirası, kuşbaşının kilosunun 149,50 Türk Lirası olduğu Mobil Market’te tavuk ürünlerinin kilosuysa 30,95 Türk Lirasıyla 65,95 Türk Lirası arasında değişmektedir. 5 milyon nüfuslu Ankara'nın kişi başı 2 kilo sınırıyla tüm vatandaşların kullanımına yetecek kadar ürüne sahip olmaması ve örgütlenme eksikliği nedeniyle uzun kuyruklar oldu.Her hafta farklı bir alana giden Mobil Market'in ilk durağı Sıhhiye Abdi İpekçi Parkı oldu. Saat 10:00'da başlayacak olan market, 3 Ocak Cuma günü saat 17:00'ye kadar Abdi İpekçi Parkı'nda olacak.Ramazan ayının sonuna kadar faaliyet gösteren uygulama, hafta içi 10:00-17:00 saatleri arasında 25 bölgenin tamamında ucuz kırmızı ve beyaz et satışı yapıyor.