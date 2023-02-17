O ilde yaşayan vatandaşlar dikkat! 8 saat boyunca sular kesilecek: İlçeniz listede var mı kontrol edin!













İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler ve süreleri hakkında bilgi veren bir duyuru yayınlandı. İZSU'nun duyurusuna göre, Bergama, Bornova, Karabağlar, Kemalpaşa, Kınık ve Seferihisar ilçelerinde su kesintisi olacak. Bergama, Seferihisar ve Kemalpaşa'da 2 saat, Bornova'da 1 saat, Karabağlar'da 1.30 saat sürecek su kesintilerinin yanı sıra, Kınık ilçesinde 8, 7 ve 6 saatlik su kesintileri görüleceği uyarısı yapıldı.İzmir ilinde bazı ilçelerde su kesintisi yaşanacağı duyuruldu. İzsu tarafından yapılan açıklamaya göre, Bergama, Bornova, Karabağlar, Kemalpaşa, Kınık ve Seferihisar ilçelerinde belirli saatler arasında su kesintisi olacak. Bergama'nın Fatih ve Gaziosmanpaşa mahallelerinde 2 saat, Bornova'nın Kazım Dirik Mahallesi'nde 1 saat, Karabağlar'ın Ali Fuat Cebesoy, Tahsin Yazıcı, Esenlik ve Refet Bele mahallelerinde 1 saat 30 dakika, Kemalpaşa'nın Uluçak Cumhuriyet ve Örnek Köy mahallelerinde 2 saat, Kınık'ın Dündarlı, Poyracık ve Yayakent mahallelerinde 6-8 saat arasında ve Seferihisar'ın Çolak İbrahim Bey ve Camikebir mahallelerinde 2 saat süreyle su kesintisi yaşanacaktır.