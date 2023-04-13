O ilde yaşayanlar bayramı erken yaşayacak! Binlerce aileye nakit desteği yapılacağı duyuruldu: Belediye bu şartları arayacak







BAYRAMIN HEMEN ÖNCESİNDE BİNLERCE HANEYE NAKDİ DESTEK VERİLECEK: İZMİR’DE İKAMET EDENLERE DUYURULDU!







BELEDİYE KONU İLE İLGİLİ ŞÖYLE DEDİ:

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yürütülen destek ödemelerine bazı belediyeler de katıldı. O ilde yaşayanların yüzünü güldürecek bir müjde verildi. Detaylar haberimizde…İzmirlilere duyurulur. Binlerce hane, Ramazan Bayramından hemen önce maddi yardım alabilecek. Konuyla ilgili bilgileri İzmir Belediyesi tarafından açıklanmıştır. İzmir'de Ramazan Bayramı'nda ailelere destek olacağı açıklandı. Açıklamaya göre bayram öncesi 75 bin haneye nakdi yardım yapılacak. Ayrıca Ramazan ayı sonuna kadar 90 bin gıda paketi vatandaşlara ulaştırılacak.İzmir Belediyesi, afetten etkilenen bölgelerde ve kentte düzenlediği iftar programlarıyla ihtiyaç sahiplerine kumanya dağıtmaya devam ediyor. Ramazan ayı sonuna kadar 90 bin kolinin vatandaşlara teslim edilmesi beklenirken, bayram öncesi 75 bin haneye nakdi yardım yapılacak. İzmir Belediyesi, afetten etkilenen bölgelerde ve kentte düzenlediği iftar programlarıyla birlikte kumanya dağıtımına devam ediyor. Ramazan ayı boyunca kentteki 10 dayanışma noktasında yaşayan vatandaşlar, deprem nedeniyle İzmirlilerin yerleştiği pansiyonlar, oteller ve, yurtlar, Hatay, Osmaniye ve Adıyaman'da çadır ve konteyner kentlere bağış aldı. 300.000 kişilik yemekli iftar töreni düzenlenmiştir. İlk iftar programında Konak Meydanı'nda kurulan sofralar, Ramazan ayı sonuna kadar mahalle, market ve parklarda devam edecek ve toplam 450 bin kişilik iftar sofrası desteği verilecek.