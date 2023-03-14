O ilde yaşayanlar dikkat! Bugün için saat verildi: Uzun süreli elektrik kesintisi yaşanacak!













Konya'da Son Zamanlarda Sık Sık Elektrik Kesintileri Yaşanıyor

Konya'da Elektrik Kesintisi! Bazı Bölgeler Etkilenecek Konya'da önümüzdeki Salı günü, yani 14 Mart'ta, planlanan bir elektrik kesintisi gerçekleştirilecek. Bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle, belirli bölgeler üç gün boyunca elektrik alamayacaklar.Hangi bölgeler etkilenecek ve ne zaman elektrik kesintisi başlayacak? Konya'da elektrikler ne zaman geri gelecek? Tüm bu soruların cevapları içeriğimizde yer alıyor.Konya bölgesinde son dönemde sıklıkla elektrik kesintileri yaşanıyor. Bölgede yapılan arıza ve bakım çalışmalarının uzun sürmesi nedeniyle bölge halkı bu durumdan oldukça rahatsız. Son yapılan açıklamaya göre, Konya'da bazı bölgelerde ciddi bir elektrik kesintisi daha gerçekleştirilecek. Kesintinin detayları ise aşağıda belirtilmiştir. Bölge halkının kesintiye karşı gerekli tedbirleri alması önerilmektedir. Kesinti olacak bölgeler: Meram ilçesi Selçuklu ilçesi Karatay ilçesi Beyşehir ilçesi Ereğli ilçesi Akşehir ilçesi Çumra ilçesi Ilgın ilçesi Elektrik kesintisi süresi ve nedeni hakkında herhangi bir bilgi verilmemiştir. Kesintiden etkilenecek olan bölgelerdeki vatandaşların gerekli önlemleri almaları ve kesintinin ardından elektriklerin kesinti öncesinde olduğu gibi stabil bir şekilde çalışması için gerekli çalışmaların yapılacağı umulmaktadır.