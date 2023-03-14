YAŞAM
14 Mart 2023 - 16:03

O ilde yaşayanlar dikkat! Bugün için saat verildi: Uzun süreli elektrik kesintisi yaşanacak!

3 gün sürecek olan elektrik kesintisi Konya'daki hangi ilçeleri etkileyecek? Bugün bildirildi! İşte detaylar...

YAŞAM
14 Mart 2023 - 16:03
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O ilde yaşayanlar dikkat! Bugün için saat verildi: Uzun süreli elektrik kesintisi yaşanacak!
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Konya'da Elektrik Kesintisi! Bazı Bölgeler Etkilenecek

Konya'da önümüzdeki Salı günü, yani 14 Mart'ta, planlanan bir elektrik kesintisi gerçekleştirilecek. Bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle, belirli bölgeler üç gün boyunca elektrik alamayacaklar.



Hangi bölgeler etkilenecek ve ne zaman elektrik kesintisi başlayacak? Konya'da elektrikler ne zaman geri gelecek? Tüm bu soruların cevapları içeriğimizde yer alıyor.

konyada elektrik kesintisi

Konya'da Son Zamanlarda Sık Sık Elektrik Kesintileri Yaşanıyor

Konya bölgesinde son dönemde sıklıkla elektrik kesintileri yaşanıyor. Bölgede yapılan arıza ve bakım çalışmalarının uzun sürmesi nedeniyle bölge halkı bu durumdan oldukça rahatsız.

Son yapılan açıklamaya göre, Konya'da bazı bölgelerde ciddi bir elektrik kesintisi daha gerçekleştirilecek. Kesintinin detayları ise aşağıda belirtilmiştir. Bölge halkının kesintiye karşı gerekli tedbirleri alması önerilmektedir.

Kesinti olacak bölgeler:

Meram ilçesi

Selçuklu ilçesi

Karatay ilçesi

Beyşehir ilçesi

Ereğli ilçesi

Akşehir ilçesi

Çumra ilçesi

Ilgın ilçesi

Elektrik kesintisi süresi ve nedeni hakkında herhangi bir bilgi verilmemiştir. Kesintiden etkilenecek olan bölgelerdeki vatandaşların gerekli önlemleri almaları ve kesintinin ardından elektriklerin kesinti öncesinde olduğu gibi stabil bir şekilde çalışması için gerekli çalışmaların yapılacağı umulmaktadır.

EDİTÖR
Şükrüye Nur Odalı
Şükrüye Nur Odalı
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