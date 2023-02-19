O ilde yaşayanlar hemen kontrol edin: Koklandığı an vücudu mahvediyor! Risk altında olabilirsiniz







SOBA ZEHİRLENMELERİNE DİKKAT







İnternet üzerinden sobalı bölgede ve sobalı evde yaşayan vatandaşlar için ciddi uyarılar gelmeye başladı. Yapılan uyarılara göre vatandaşların solumaya dikkat etmesi gerekiyor. Özellikle çocuklarda tehlikeli sonuçlar ortaya çıkıyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Ankara'da yaşayan insanlar için yapılan uyarılara göre karbonmonoksit zehirlenmesi ile ilgili dikkat edilmesi gerekiyor. Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Tıp Fakültesi Dekanlığı Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanlığı Çevre Sağlığı Bilim Dalı tarafından karbonmonoksit zehirlenmesi ile ilgili uyarılar başladı. Yapılan uyarılara göre gaz soluması sonrasında bu zehir direkt olarak kana geçiyor ve oksijen taşınmasına engel oluyor.Bu durum ise çok tehlikeli sonuçlara yol açarak ölüme kadar gidebiliyor. Karbonmonoksitin yanma ile ortaya çıktığı, kapalı ve havalandırılmayan yerlerde ocak, soba, şofben, kombi, bacasız gaz ocağı, mangal dumanı, egzoz gazlarının karbonmonoksit taşıdığı biliniyor. Özellikle de mangal, maltız, soba, şofben ve kombi zehirlenmelerine dikkat etmek gerekiyor. Zehirlenme olduğu takdirde kişilerde en çok baş ağrısı, baş dönmesi, halsizlik, bulantı, kusma, göğüs ağrısı ve bilinç bulanıklığı belirtileri görünüyor. Karbonmonoksit miktarı arttıkça kişi kendinden geçer. Özellikle uyku sırasında yaşanan zehirlenmeler ölüme sebep olabiliyor.