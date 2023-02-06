O ilde yaşayanlar hüsrana uğradı: Bir ekmeğin fiyatı ağızları açık bıraktı







GAZİANTEP'TE EKMEĞİN YENİ FİYATI: 4 LİRA 50 KURUŞ! Gaziantep’te vatandaşlar ve esnafı üzen gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak Gaziantep Fırıncılar Odasının talep ettiği ekmek zamı kabul edilmiş bulunuyor. İşletme masrafları ve özellikle de artan kira maliyetleri nedeniyle birçok fırıncı esnafı çarkı çevirmekte zorlanıyordu.





GAZİANTEP FIRINCILAR ODASI 4,50 TL'DE KARAR KILDI!

KARAR SONRASI YENİ FİYAT 4,50 TL!

Gaziantep Fırıncılar Odası tarafından 4 Şubat cumartesi itibariyle ekmek fiyatları 4 lira 50 kuruş olarak satılmaya başlanacak.Elde edilen son bilgilere göre, Gaziantep Fırıncılar Odası ülke genelindeki 5 TL olan ekmeğin 3 lira 75 kuruş yerine 4,75 TL'den satılması konusunda anlaşma sağladı. 4 Şubat cumartesi günü itibariyle bu teklif kabul edildiği için ekmek 4 lira 50 kuruş olarak satılmaya başlanacak. Ayrıca pide ekmeği de 4 kilo olarak satılacak. 2023 yılının başından bu yana Türkiye’de 210 gram olarak satılan ekmek 5 TL olarak satılıyordu. 4 lira olarak satılan ekmek ülke genelinde 1 TL’lik bir zam almıştı. Bu zam sonrası ciddi bir tepki almasına rağmen ekmek 5 lira olarak satılmaya devam etmişti.Gaziantep Fırıncılar Odasının talep ettiği ekmek zamlarının kabul edilmesiyle birlikte, artık ekmek 4 lira 50 kuruş olarak satılacak. Bu zamlar ile birlikte, fırıncı esnafının çarkı çevirmekte zorluk çektiği durum ortadan kalkmış olacak. Gaziantep’te yaşanan bu gelişmelerin ardından, ekmek zamlarının ülke genelinde de uygulanmasının beklenmesi gerekiyor. Tüm Türkiye’de yaşanan ekonomik sıkıntıların giderilmesi ve fırıncı esnafının çalışma koşullarının iyileştirilmesi amacıyla, ülke genelinde de ekmek fiyatlarının 4 lira 50 kuruş olarak belirlenmesi gerekmektedir.