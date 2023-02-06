Gaziantep Fırıncılar Odası tarafından 4 Şubat cumartesi itibariyle ekmek fiyatları 4 lira 50 kuruş olarak satılmaya başlanacak.
EKONOMİ
06 Şubat 2023 - 07:30
O ilde yaşayanlar hüsrana uğradı: Bir ekmeğin fiyatı ağızları açık bıraktı
Gaziantep'te yeni ekmek fiyatı belli oldu. 3,75 TL'den satılan ekmek 4,50 TL'ye satılacak. Yeni karar ile fırıncıların zor günleri geride bırakıp rahat bir nefes alması bekleniyor. İşte detaylar...
EKONOMİ
06 Şubat 2023 - 07:30
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GAZİANTEP'TE EKMEĞİN YENİ FİYATI: 4 LİRA 50 KURUŞ! Gaziantep’te vatandaşlar ve esnafı üzen gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak Gaziantep Fırıncılar Odasının talep ettiği ekmek zamı kabul edilmiş bulunuyor. İşletme masrafları ve özellikle de artan kira maliyetleri nedeniyle birçok fırıncı esnafı çarkı çevirmekte zorlanıyordu. Elde edilen son bilgilere göre, Gaziantep Fırıncılar Odası ülke genelindeki 5 TL olan ekmeğin 3 lira 75 kuruş yerine 4,75 TL'den satılması konusunda anlaşma sağladı. 4 Şubat cumartesi günü itibariyle bu teklif kabul edildiği için ekmek 4 lira 50 kuruş olarak satılmaya başlanacak. Ayrıca pide ekmeği de 4 kilo olarak satılacak. 2023 yılının başından bu yana Türkiye’de 210 gram olarak satılan ekmek 5 TL olarak satılıyordu. 4 lira olarak satılan ekmek ülke genelinde 1 TL’lik bir zam almıştı. Bu zam sonrası ciddi bir tepki almasına rağmen ekmek 5 lira olarak satılmaya devam etmişti.
GAZİANTEP'TE EKMEĞİN YENİ FİYATI: 4 LİRA 50 KURUŞ! Gaziantep’te vatandaşlar ve esnafı üzen gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak Gaziantep Fırıncılar Odasının talep ettiği ekmek zamı kabul edilmiş bulunuyor. İşletme masrafları ve özellikle de artan kira maliyetleri nedeniyle birçok fırıncı esnafı çarkı çevirmekte zorlanıyordu. Elde edilen son bilgilere göre, Gaziantep Fırıncılar Odası ülke genelindeki 5 TL olan ekmeğin 3 lira 75 kuruş yerine 4,75 TL'den satılması konusunda anlaşma sağladı. 4 Şubat cumartesi günü itibariyle bu teklif kabul edildiği için ekmek 4 lira 50 kuruş olarak satılmaya başlanacak. Ayrıca pide ekmeği de 4 kilo olarak satılacak. 2023 yılının başından bu yana Türkiye’de 210 gram olarak satılan ekmek 5 TL olarak satılıyordu. 4 lira olarak satılan ekmek ülke genelinde 1 TL’lik bir zam almıştı. Bu zam sonrası ciddi bir tepki almasına rağmen ekmek 5 lira olarak satılmaya devam etmişti.
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