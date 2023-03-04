Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin 11 ilde etkisini göstermesiyle birlikte binlerce insan hayatını kaybetti ve on binlerce kişi yaralandı. Deprem sonrası vatandaşlar, evlerine dönmek konusunda endişeli hale geldi. Sosyal medyada yayılan asılsız iddialar da insanların korkusunu artırdı. Adana'da ise can kaybının diğer kentlere kıyasla daha az olmasına rağmen, insanlar hala korkuları nedeniyle evlerine girmekte tereddüt ediyorlar.
YAŞAM
04 Mart 2023 - 23:00
O ilde yaşayanlar rahat bir nefes alacak! Uzmanlar deprem riski bitti diyerek duyurdu!
Jeofizik Yüksek Mühendisi Melih Baki'nin açıklamasına göre, Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinden sonra Adana'daki deprem riski yüzde 90 oranında azalmıştır. Bu nedenle vatandaşların endişe etmesine gerek olmadığı belirtilmektedir. Ancak, yine de önlem almanın gerektiği vurgulanmaktadır ve vatandaşlara evde yaşam üçgeni oluşturarak 15-20 gün boyunca yer yatağında yatmaları önerilmektedir. Bununla birlikte, Baki Kahramanmaraş, Malatya ve Bingöl arasındaki sıkıntının devam ettiğini de belirtmektedir.
YAŞAM
04 Mart 2023 - 23:00
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"15-20 GÜN TEDBİRLİ OLMAKTA YARAR VAR"Melih Baki, Kahramanmaraş, Malatya ve Bingöl arasındaki sıkıntının devam ettiğini belirterek, hareket eden iki büyük bloktan bahsetti. Hatay'daki 6,4 ve 5,1 büyüklüğündeki depremlerle bu blokların yerine oturduğunu belirten Baki, ancak Kahramanmaraş, Malatya ve Bingöl arasındaki sıkıntının devam ettiğini ve 6'nın üzerinde artçıların olabileceğini ifade etti. Bu nedenle, bu bölgede tedbirli olmanın önemli olduğunu vurguladı.
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