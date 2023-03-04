O ilde yaşayanlar rahat bir nefes alacak! Uzmanlar deprem riski bitti diyerek duyurdu!







HERKESİN GÖZÜ ORADAYDI! BİR İLİ RAHATLATAN AÇIKLAMA: 'DEPREM RİSKİ YÜZDE 90 AZALDI'

"DEPREM OLACAK, BUNU DURDURMA ŞANSIMIZ YOK"

"15-20 GÜN TEDBİRLİ OLMAKTA YARAR VAR"







"KAHRAMANMARAŞ, MALATYA VE BİNGÖL ARASI SIKINTI DEVAM EDİYOR"

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin 11 ilde etkisini göstermesiyle birlikte binlerce insan hayatını kaybetti ve on binlerce kişi yaralandı. Deprem sonrası vatandaşlar, evlerine dönmek konusunda endişeli hale geldi. Sosyal medyada yayılan asılsız iddialar da insanların korkusunu artırdı. Adana'da ise can kaybının diğer kentlere kıyasla daha az olmasına rağmen, insanlar hala korkuları nedeniyle evlerine girmekte tereddüt ediyorlar.Jeofizik Yüksek Mühendisi Melih Baki, Adana'daki deprem riskinin yüzde 90 oranında azaldığını ve Afrika kıtasının geliş hızının yükselmesinin depremin ana nedeni olduğunu belirtti. Baki, Adana'nın birinci dereceden deprem bölgesinde olduğunu vurgulayarak, önlem alınması gerektiğini ve 50-60 yıldır ders almayan bir ülke olduklarını söyledi. Konuşmacılara seslenerek, birinci dereceden deprem bölgesinde olduklarını ve deprem olacağını, bu nedenle önlemler alınması gerektiğini belirtti. Baki ayrıca, depremin durdurulamayacağına dikkat çekerek, önlemler almanın önemine vurgu yaptı.Melih Baki, Kahramanmaraş, Malatya ve Bingöl arasındaki sıkıntının devam ettiğini belirterek, hareket eden iki büyük bloktan bahsetti. Hatay'daki 6,4 ve 5,1 büyüklüğündeki depremlerle bu blokların yerine oturduğunu belirten Baki, ancak Kahramanmaraş, Malatya ve Bingöl arasındaki sıkıntının devam ettiğini ve 6'nın üzerinde artçıların olabileceğini ifade etti. Bu nedenle, bu bölgede tedbirli olmanın önemli olduğunu vurguladı.