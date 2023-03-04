YAŞAM
04 Mart 2023 - 23:00

O ilde yaşayanlar rahat bir nefes alacak! Uzmanlar deprem riski bitti diyerek duyurdu!

Jeofizik Yüksek Mühendisi Melih Baki'nin açıklamasına göre, Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinden sonra Adana'daki deprem riski yüzde 90 oranında azalmıştır. Bu nedenle vatandaşların endişe etmesine gerek olmadığı belirtilmektedir. Ancak, yine de önlem almanın gerektiği vurgulanmaktadır ve vatandaşlara evde yaşam üçgeni oluşturarak 15-20 gün boyunca yer yatağında yatmaları önerilmektedir. Bununla birlikte, Baki Kahramanmaraş, Malatya ve Bingöl arasındaki sıkıntının devam ettiğini de belirtmektedir.

YAŞAM
04 Mart 2023 - 23:00
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O ilde yaşayanlar rahat bir nefes alacak! Uzmanlar deprem riski bitti diyerek duyurdu!
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Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin 11 ilde etkisini göstermesiyle birlikte binlerce insan hayatını kaybetti ve on binlerce kişi yaralandı. Deprem sonrası vatandaşlar, evlerine dönmek konusunda endişeli hale geldi. Sosyal medyada yayılan asılsız iddialar da insanların korkusunu artırdı. Adana'da ise can kaybının diğer kentlere kıyasla daha az olmasına rağmen, insanlar hala korkuları nedeniyle evlerine girmekte tereddüt ediyorlar.

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"DEPREM OLACAK, BUNU DURDURMA ŞANSIMIZ YOK"

Jeofizik Yüksek Mühendisi Melih Baki, Adana'daki deprem riskinin yüzde 90 oranında azaldığını ve Afrika kıtasının geliş hızının yükselmesinin depremin ana nedeni olduğunu belirtti. Baki, Adana'nın birinci dereceden deprem bölgesinde olduğunu vurgulayarak, önlem alınması gerektiğini ve 50-60 yıldır ders almayan bir ülke olduklarını söyledi. Konuşmacılara seslenerek, birinci dereceden deprem bölgesinde olduklarını ve deprem olacağını, bu nedenle önlemler alınması gerektiğini belirtti. Baki ayrıca, depremin durdurulamayacağına dikkat çekerek, önlemler almanın önemine vurgu yaptı.

"15-20 GÜN TEDBİRLİ OLMAKTA YARAR VAR"



Melih Baki, Adana'daki deprem riskinin yüzde 90 oranında azaldığını belirterek, depremin dinamik kuvvetlerinin binayı yıktığını ve doğru şekilde tasarlanan ve denetlenen binaların sorunu çözebileceğini söyledi. Adana'nın dışındaki Kozan, Saimbeyli, Ceyhan ve Osmaniye arasında hafif bir enerji birikimi olduğunu ancak tehlike arz etmediğini söyleyen Baki, Adana'nın yüzde 90 oranında rahatladığını ve hasarsız evlere vatandaşların girebileceğini belirtti. Ancak, her ihtimale karşı tedbirli olmak gerektiğini vurgulayan Baki, vatandaşların yer yatağı oluşturarak yaşam üçgeni oluşturabileceklerini söyledi ve yüzde 10'luk bir risk olabileceğini belirtti. Bu nedenle, 15-20 gün tedbirli olmanın önemli olduğunu ifade etti.

konut

"KAHRAMANMARAŞ, MALATYA VE BİNGÖL ARASI SIKINTI DEVAM EDİYOR"

Melih Baki, Kahramanmaraş, Malatya ve Bingöl arasındaki sıkıntının devam ettiğini belirterek, hareket eden iki büyük bloktan bahsetti. Hatay'daki 6,4 ve 5,1 büyüklüğündeki depremlerle bu blokların yerine oturduğunu belirten Baki, ancak Kahramanmaraş, Malatya ve Bingöl arasındaki sıkıntının devam ettiğini ve 6'nın üzerinde artçıların olabileceğini ifade etti. Bu nedenle, bu bölgede tedbirli olmanın önemli olduğunu vurguladı.

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