O ilde yaşayanlar şok yaşadı! Artık Her yere yürüyerek gidecekler! Tam 18 TL arttı 40 TL oldu: Toplu ulaşım devri bitiyor







EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AÇIKLAMASI







E-KENT FİRMASI ANKARAKART ZAM TABLOSU





Toplu taşıma üzerine gelen artışlar cep yakar hale gelirken E-kent firması Ankarakart satış bedelini 18 TL'den 40 TL'ye çıkardığını duyurdu. Konu hakkında açıklamalar EGO tarafından gelirken bu rakamın onaylanıp onaylanmadığı merak konusu oldu. EGO Genel Müdürlüğü zamlara ilişkin açıklaması haberimizde.Toplu taşıma araçlarının zam yapılmasın dair çeşitli iddialar gündeme gelirken E-kent firması, EGO tarafından onay almadan Ankarakart satış bedelini 18 TL'den 40 TL'ye yükselttiğini açıkladı. Konu hakkında değerlendirmeler sürerken son yıllar içerisinde yapılan zamların dengesiz olması üzerinde duruldu. EGO incelemeler sonrasında artış talebini kesinlikle kabul etmediklerini belirtti.Firma, EGO Genel Müdürlüğü ile 20 Mart 2013 tarihinde yapmış olduğu “Elektronik Ücret Toplama, Araç İçi Yolcu Bilgilendirme, Kamera ve Akıllı Durak Sistemi” sözleşmesinin 27. maddesinde belirtilen akıllı kartları 5 TL bedel üzerinden yolculara satacak ve kart geliri yüklenicinin olacağına dair adımlar atıldığını belirtilirken ÜFE ortalaması alınarak yeni yıl için kart bedelinin belirleneceğinin altı çizildi.