YAŞAM
06 Nisan 2023 - 10:45

O ilde yaşayanlara 9 Nisan duyurusu! Pazar günü 07.00-10.00 saatleri arasında yapılacak!

İzmir'de, 9 Nisan 2023 Pazar günü vatandaşları ilgilendiren önemli bir duyuru yapıldı. Duyuruya göre, 07.00-10.00 saatleri arasında hizmet verecek olan Nüfus Müdürlüğü belirlendi. Bu uygulama genellikle sınav günlerinde gerçekleştiriliyor. İşte 9 Nisan 2023 tarihinde hizmet verecek olan Nüfus Müdürlüğü...

YAŞAM
06 Nisan 2023 - 10:45
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O ilde yaşayanlara 9 Nisan duyurusu! Pazar günü 07.00-10.00 saatleri arasında yapılacak!


İzmir'de, 9 Nisan 2023 Pazar günü vatandaşları ilgilendiren önemli bir duyuru yapıldı. Duyuruya göre, 07.00-10.00 saatleri arasında hizmet verecek olan Nüfus Müdürlüğü belirlendi. Bu uygulama genellikle sınav günlerinde gerçekleştiriliyor. İşte 9 Nisan 2023  tarihinde hizmet verecek olan Nüfus Müdürlüğü...

İZMİR



Bu süre zarfında Bornova İlçe Nüfus Müdürlüğü, geçici kimlik belgesi vermek için açık olacak.

9 Nisan 2023 tarihinde yapılacak olan 2023 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2023-YDS/1) için kayıt yaptıran adaylar arasında nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı kaybedenler bulunabilir. Bu durumdaki adaylar için Bornova İlçe Nüfus Müdürlüğü, "Sınava Giriş Belgesi" ve 1 adet fotoğraf ile birlikte gelmeleri halinde geçerli olacak "Geçici Kimlik Belgesi" verecektir. Bu belge, yeni kartları düzenlenene kadar geçerli olacaktır. Nüfus Müdürlüğü, bu hizmeti sağlamak amacıyla 9 Nisan 2023 Pazar günü 07.00-10.00 saatleri arasında açık olacaktır.

EDİTÖR
Nesibe Göven Atalay
Nesibe Göven Atalay
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