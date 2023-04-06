O ilde yaşayanlara 9 Nisan duyurusu! Pazar günü 07.00-10.00 saatleri arasında yapılacak!













İzmir'de, 9 Nisan 2023 Pazar günü vatandaşları ilgilendiren önemli bir duyuru yapıldı. Duyuruya göre, 07.00-10.00 saatleri arasında hizmet verecek olan Nüfus Müdürlüğü belirlendi. Bu uygulama genellikle sınav günlerinde gerçekleştiriliyor. İşte 9 Nisan 2023 tarihinde hizmet verecek olan Nüfus Müdürlüğü...Bu süre zarfında Bornova İlçe Nüfus Müdürlüğü, geçici kimlik belgesi vermek için açık olacak. 9 Nisan 2023 tarihinde yapılacak olan 2023 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2023-YDS/1) için kayıt yaptıran adaylar arasında nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı kaybedenler bulunabilir. Bu durumdaki adaylar için Bornova İlçe Nüfus Müdürlüğü, "Sınava Giriş Belgesi" ve 1 adet fotoğraf ile birlikte gelmeleri halinde geçerli olacak "Geçici Kimlik Belgesi" verecektir. Bu belge, yeni kartları düzenlenene kadar geçerli olacaktır. Nüfus Müdürlüğü, bu hizmeti sağlamak amacıyla 9 Nisan 2023 Pazar günü 07.00-10.00 saatleri arasında açık olacaktır.