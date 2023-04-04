O ilde yaşayanlara kötü haber! Su faturalarına dev zam geliyor: 1 Mayıs'tan itibaren bu kadar olacak!

İzmir'de yaşayanlar dikkat! 1 Mayıs'ta suya zam gelecek. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamlarının ardından su zamlarının belirlendiği Üretici Fiyat Endeksi de belli oldu. İşte İzmir'de suya gelen zam oranı...
İZMİR'DE SUYA ZAM!
İzmir'deki su fiyatlarına zam yapılacağına dair haberler gündemde. Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) rakamları açıklandı ve mart ayında yüzde 0,44 artış gösterdi. Bu verilere göre, İzmir'de su tarifelerine mayıs ayından itibaren yüzde 0,44 oranında zam yapılması planlanıyor. Su fiyatlarındaki bu artış, İzmir'deki tüketiciler tarafından yakından takip ediliyor.
YÜZDE 0,44 ZAM
Geçtiğimiz yıl alınan karar doğrultusunda, İzmir'deki su zamları 2022 yılında Üretici Fiyat Endeksi'ne (ÜFE) bağlı olarak belirleniyor. Son açıklanan verilere göre, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayınlanan Yurt içi Üretici Fiyat Endeksi, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 62,45 artış gösterdi. Aylık bazda ise yüzde 0,44'lük bir artış kaydedildi. Bu gelişme nedeniyle, mayıs ayından itibaren İzmir'deki su tarifelerinde yüzde 0,44 oranında bir zam yapılması planlanıyor. Bu yeni düzenleme ile birlikte, İzmir'deki su abonelerinin faturaları artacak ancak zam oranı oldukça düşük kalacak.