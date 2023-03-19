KAMU PERSONELİ
19 Mart 2023 - 22:15

O ilde yaşayanlara memuriyet kapısı açıldı! KPSS puanıyla gelen belediyede memurluğu kapacak: İşte alım yapılan kadrolar

İş arayışında olanlara müjdeli haber geldi. Samsun'da çalışmak isteyenlerin yüzü gülerken belediye personel alımını başlattı. Son başvuru tarihi 28 Nisan 2023 tarihinde olurken şartlar ve başvuru sürecine ilişkin bilgiler paylaşıldı.

KAMU PERSONELİ
19 Mart 2023 - 22:15
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O ilde yaşayanlara memuriyet kapısı açıldı! KPSS puanıyla gelen belediyede memurluğu kapacak: İşte alım yapılan kadrolar
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Samsun Büyükşehir Belediyesi zabıta memuru ve itfaiye eri kadrolarında personel alımı yapacağını belirtti. Şartları yerine getiren herkesin başvuruda bulunacağı iş alımı için başvuru tarihleri açıklandı. 24 Nisan - 28 Nisan 2023 tarihleri arasında yapılacak başvurular Samsun Büyükşehir Belediyesi Spor Tesisleri Denizevleri Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı No:27 Atakum/Samsun adresine müracaat edilmesi gerekir.

BAŞVURU KOŞULARI 

Samsun personel alımı

Samsun belediyesi personel alımı

-KPSS üzerinden gerekli puanın alınması gerekir



-Kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik ya da ahlaki nedenlerden ötürü suç yememiş olmak

-Adayların boy şartı erkekler için en az 167 metre olurken kadınlar için ise 160 metre boyunda olmak gerekir

-Sınavın olacağı günden itibaren 30 yaşını doldurmamış olmak

-13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince en az B sınıfı ehliyete sahip olmak


EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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