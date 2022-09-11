O ilde yatırımlık 6 arsa satışa çıkıyor! Yatırımı toprağa yapmak isteyenlere fırsat! 445 bin TL'ye arsa sahibi olmak için fırsat bu fırsat!













İhaleye katılacak 'Gerçek' kişilerden istenen belgeler

İhaleye katılacak 'Tüzel' kişilerden istenen belgeler

Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Çakallar ve Kemerdamları mahallerinde bulunan 6 adet arsa Belediye Başkanlığı tarafından satışa sunuldu. 6 arsa için satış ihalesi başlatılırken kapalı teklif usulü ile gerçekleştirilecek olan satış işlemleri 22 Eylül 2022 Perşembe günü saat 13:30'da yapılacak. Arsaların fiyatlarının 445 bin 500 TL'den başladığı bildirilirken bazı arsaların fiyatlarının 2 milyon 355 bin TL'ye kadar olduğu söyleniyor.Manisa İli Salihli Belediye Başkanlığı'nın arsa satışları ile ilgili başlatacağı ihaleye ilişkin yaptığı açıklamada mülkiyeti belediyeye ait olan arsa ve arazi niteliğine sahip taşınmazların adresleri, ada/parsel numaraları, vasıfları, alanları, satış bedelleri ve ihaleye muhammen bedelleri tablo şeklinde duyuruldu.Salihli belediyesinin açıklamasında ayrıca, ihaleye katılacak olan gerçek veya tüzel kişilerden başvurular sırasında istenen belgeler de belirtildi.