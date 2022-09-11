EKONOMİ
11 Eylül 2022 - 14:43

O ilde yatırımlık 6 arsa satışa çıkıyor! Yatırımı toprağa yapmak isteyenlere fırsat! 445 bin TL'ye arsa sahibi olmak için fırsat bu fırsat!

Manisa'da Salihli'de belediye tarafından Çakallar ve Kemerdamları mahallerinde bulunan 6 adet arsanın satışa çıktığı bildirildi. Yatırımı toprağa yapmak isteyenlere büyük fırsat olarak değerlendirilen bu satışta 445 bin TL'ye arsa sahibi olunabiliyor. İşte detaylar..

EKONOMİ
11 Eylül 2022 - 14:43
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O ilde yatırımlık 6 arsa satışa çıkıyor! Yatırımı toprağa yapmak isteyenlere fırsat! 445 bin TL'ye arsa sahibi olmak için fırsat bu fırsat!


Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Çakallar ve Kemerdamları mahallerinde bulunan 6 adet arsa Belediye Başkanlığı tarafından satışa sunuldu. 6 arsa için satış ihalesi başlatılırken kapalı teklif usulü ile gerçekleştirilecek olan satış işlemleri 22 Eylül 2022 Perşembe günü saat 13:30'da yapılacak.

Arsaların fiyatlarının 445 bin 500 TL'den başladığı bildirilirken bazı arsaların fiyatlarının 2 milyon 355 bin TL'ye kadar olduğu söyleniyor.



Manisa 445 bin TL'ye arsa

Manisa İli Salihli Belediye Başkanlığı'nın arsa satışları ile ilgili başlatacağı ihaleye ilişkin yaptığı açıklamada mülkiyeti belediyeye ait olan arsa ve arazi niteliğine sahip taşınmazların adresleri, ada/parsel numaraları, vasıfları, alanları, satış bedelleri ve ihaleye muhammen bedelleri tablo şeklinde duyuruldu.

Manisa 445 bin TL'ye arsa

Salihli belediyesinin açıklamasında ayrıca, ihaleye katılacak olan gerçek veya tüzel kişilerden başvurular sırasında istenen belgeler de belirtildi.

İhaleye katılacak 'Gerçek' kişilerden istenen belgeler

Manisa 445 bin TL'ye arsa

İhaleye katılacak 'Tüzel' kişilerden istenen belgeler

Manisa 445 bin TL'ye arsa

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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