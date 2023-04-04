O ildeki hastanelere 216 memur alımı yapılacak! Lise, lisans mezunlarına başvurular açıldı: En az 9000 TL maaş ile...







O HASTANEDEN PERSONEL ALIM MÜJDESİ







Kamu kurumlarında çalışma hayali kuran adaylar için iş ilanları da internet üzerinden yayımlanmaya devam ediyor. Peki hangi hastane personel alımı yapacak? Başvuru şartları neler? Başvuru nasıl yapılacak? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Trakya Üniversitesi Hastanesi tarafından iş arayan insanlara verilen müjdeye göre 216 personel alımı yapılacak. Personel alımı için lise, ön lisans ya da yüksek lisans mezunu olmak gerekiyor. Personel alımları 11 Nisan tarihine kadar başvuruya açık olacak. Trakya Üniversitesi Hastanesi kadrosuna hemşire, röntgen teknisyeni, sağlık teknikeri, büro personeli, destek personeli kadrolarında 216 personel alımı yapılacak. Başvuru yapacak kişilerin taşıması gereken şartlar şu şekilde;657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 48. maddesinde yer alan şartların taşınması, Türk Ceza Kanunu 53. madde kapsamında süresi geçse bile kasten işlenen bir suç dolayısıyla bir sene ya da daha fazla süreyle hapis cezası almamak ve affa bile uğramış olsa devlet güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene karşı suçlar, zimmet, irtikap, hırsızlık, rüşvet, dolandırıcılık, sahtecilik, güvenin kötüye kullanımı, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırmak, kaçakçılık suçlarından hüküm giymemek, kamu haklarından mahrum edilmemek, herhangi bir kurum içinde 4B'li personel olarak çalışmamak ve son 1 sene içinde sözleşmeli personel istihdamlarında sözleşme esasına aykırı hareket etmek sebebiyle sözleşmenin feshedilmemesi, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik ya da yaşlılık maaşı almamak, erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmaması, görevin yapılmasına engel ruhsal ve fiziksel bir hastalığın olmaması, güvenlik ve arşiv soruşturmasının olumlu sonuçlanması gerekiyor.