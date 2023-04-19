GÜNDEM
19 Nisan 2023 - 14:26

O ildeki vatandaşları zor günler bekliyor: Su kesintisi tarihleri paylaşıldı!

Ankaralı vatandaşı üzecek haberler internet üzerinden duyuruldu. Peki hangi ilçelerde ve hangi tarihlerde su kesintisi olacak? Tüm detaylar haberimizde.

GÜNDEM
19 Nisan 2023 - 14:26
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O ildeki vatandaşları zor günler bekliyor: Su kesintisi tarihleri paylaşıldı!
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Ankara'da bazı ilçelerde yaşanan arızalar sebebiyle ASKİ su kesintisi yapılacak tarihleri vatandaşla paylaştı. Peki hangi ilçelerde su kesintisi olacak? Su kesintisi ne kadar sürecek? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ANKARA SU KESİNTİLERİ

ASKİ Ankaralı vatandaşı yakından ilgilendiren haberleri internet sitesi üzerinden paylaştı. ASKİ tarafından bildirilen haberlere göre Yenimahalle, Etimesgut ve Sincan ilçelerinde arıza sebepli su kesintisi olacak. 



Ankara Su Kesintisi İlçeleri

Yenimahalle ilçesinde su kesintisinden Yapracık Mahallesi 3579 sokak içinde olan Lük Polietilen içme suyu dağıtım şebeke hattında oluşmuş arıza sebebiyle Bağlar ve Yakacık Mahallesi kesintiden etkilenecek. Etimesgut Eryaman Mahallesi 285 sokak içme suyu şebeke hattında olan arıza nedeniyle Eryaman evlerinin etkileneceği su kesintisi yaşanacak. Sincan Mahallesi Kaplan Sokakta yaşanan şebeke hat arızası sebebiyle su kesintisi yaşanacak ve Selçuklu Mahallesinin tamamı su kesintisinden etkilenecek. 

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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