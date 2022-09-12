O ilimizde kuvvetli yağış bekleniyor! Şemsiyeleri hazır tutun! Çarşamba gününe kadar etkili olacak!













Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'daki hava durumu da dahil olmak üzere 11-15 Eylül dönemi için 5 günlük hava durumu raporu yayınladı. İstanbul ve pek çok il için sağanak yağış uyarıları geldi. İşte detaylar...AKOM verileri kapsamında; İstanbul, Pazartesi sabahından Çarşamba gününe kadar serin ve yağışlı bir hava olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü önümüzdeki 5 günün hava raporuna dair duyuru yaptı. Buna göre; Sıcaklıkların ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde olmaya devam etmesi bekleniyor.Rüzgarların genel olarak kuzey ve batı yönlerden eseceği, ülkenin güneydoğusunda ise güneyden hafif, bazen orta şiddette esmesi bekleniyor. Öte yandan İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok il için sağanak yağış uyarısı yapıldı. MGM İstanbul Bölge Erken Tahmin ve Tahmin Merkezi'nden yapılmış olan açıklamada, gece saatlerinden itibaren Marmara Bölgesi, Trakya'da Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul'un kuzey ve doğu kesimleri ile Anadolu yakasında gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kocaeli, Sakarya, Yalova'da kısa süreli ve lokal olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olduğu tahmin edilmektedir.Yağışların Trakya'da öğle saatlerinden sonra, doğu kesimlerinde ise öğleden sonra etkisini yitirmesi bekleniyor. Açıklamada, ani sel, sel, yıldırım, yerel dolu, kısa süreli fırtınalar ve trafikte aksama gibi olumsuzluklar karşısında dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor. İşte 5 gün içerisinde oluşacak hava durumu raporları: