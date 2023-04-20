O ilin 6 binlik nüfusu 50 bin olacak! Adım atacak yer kalmadı: İşte nedeni







NÜFUS 50 BİNE ULAŞABİLİR







3 KİLOMETRELİK SAHİL ŞERİDİYLE TURİSTLERİN GÖZDESİ





AMASRA HAKKINDA DETAYLAR









Amasra, tarihi kalıntıları, antik limanı, kaleleri, kiliseleri ve müzeleri ile zengin bir tarihi ve kültürel mirasa sahiptir. Amasra Kalesi, ilçenin en önemli tarihi yapılarından biridir ve UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer almaktadır. Kale, Bizans, Ceneviz ve Osmanlı dönemlerine ait izleri barındırmaktadır. Aynı zamanda Amasra Müzesi, Amasra Antik Limanı, Kral Kulesi ve Ayşe Kadın Camii gibi tarihi yerleri de ziyaret edilebilir.

Doğal güzellikleri ile de ünlü olan Amasra, güzel plajları, bakir koyları, ormanlık alanları ve deniz manzaraları ile tatilcilerin ilgisini çekmektedir. Amasra sahil şeridi, temiz denizi ve güzel plajları ile yaz aylarında deniz tatili yapmak isteyenler için ideal bir yerdir. Ayrıca, Amasra'nın doğal güzelliklerini keşfetmek isteyenler için doğa yürüyüşleri, trekking ve bisiklet gibi etkinlikler de bulunmaktadır.

Amasra, aynı zamanda zengin bir mutfak kültürüne sahiptir. Özellikle balık ve deniz ürünleri konusunda ünlü olan ilçede, yerel restoranlarda lezzetli balık yemeklerinin yanı sıra yöresel tatlar da deneyebilirsiniz. Ilıman iklimi nedeniyle, taze ve doğal ürünlere de kolayca ulaşmak mümkündür.

Amasra, tarihi, doğal güzellikleri, kültürel zenginlikleri ve lezzetli yemekleri ile tatilciler için keyifli bir destinasyondur. Tarihi ve doğal güzellikleri keşfetmek, deniz ve plaj keyfi yapmak, yöresel lezzetleri tatmak ve dinlenmek isteyenler için çekici bir tatil rotasıdır.

Bartın'ın Amasra ilçesi, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Amasra Kalesi'nin yanı sıra bakir koyları, tarihi mekanları, doğa güzellikleri ve balık ağırlıklı mutfak kültürü ile tatilcilerin ilgisini çekmektedir. DHA'nın haberine göre, Ramazan Bayramı tatili öncesi 6 bin 600 nüfuslu ilçede, tüm konaklama tesislerinde doluluk oranı yüzde 100'e ulaşmış durumda. Günübirlik tatilcilerle birlikte, bayram tatili sürecinde ilçe nüfusunun 50 bine ulaşması beklenmektedir. Amasra, turistik cazibesi ve doğal güzellikleri ile tatilciler için tercih edilen bir destinasyon olarak öne çıkmaktadır.Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, Amasra ilçesindeki bütün konaklama tesislerinin dolu olduğunu ve yoğun bir talep ile karşı karşıya kaldıklarını belirtti. Şu anda doluluk oranının yüzde 100'e ulaştığını ifade eden Çakır, ilçeyi ziyaret edecek günübirlik yerli turistlerle birlikte nüfusunun 50 bine ulaşmasını beklediklerini dile getirdi. Bayramdaki yoğunluk nedeniyle misafirlerin aksaklık yaşamaması için gerekli tedbirlerin alındığını ve hazırlıkların tamamlandığını vurguladı. Hedeflerinin bayramı hemşehriler ve misafirlerle güzel bir şekilde geçirmek olduğunu sözlerine ekledi.Bartın'ın sahil şeridine sahip İnkumu tatil beldesi, yoğun ilgi görüyor. Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, Amasra ilçesine gelen misafirlerin mutlaka mavi bayraklı İnkumu'na da uğradığını belirtti. Günlük 10-20 bin kişi beklediklerini ifade eden Fırıncıoğlu, belediye olarak gerekli tedbirlerin alındığını ve misafirlerin en iyi şekilde ağırlanması için hazırlıkların tamamlandığını söyledi. Amasra'yı alternatif tatil programları arasına alarak, şehrin yoğun stresinden uzaklaşmak isteyenlerin olduğunu vurguladı.Amasra, Bartın iline bağlı bir ilçe ve turistik bir yerleşim yeridir. Karadeniz bölgesinde yer alan Amasra, tarihi ve doğal güzellikleri ile ünlü bir tatil destinasyonudur.