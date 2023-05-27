GÜNDEM
27 Mayıs 2023 - 12:27

O iller aman dikkat! Bugün başlıyor sakın dışarı çıkmayın! Kara kış kapıda, geri döndü!

Türkiye'nin 81 ilinin tamamında, yazın başlangıcı olan Haziran ayında dahi ilginç bir uyarı yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan bu uyarıya göre, kara kış mevsimi yeniden geri dönüyor ve sağanak yağışlar ülkeyi etkisi altına alacak. Ayrıntılar haberimizde...

GÜNDEM
27 Mayıs 2023 - 12:27
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O iller aman dikkat! Bugün başlıyor sakın dışarı çıkmayın! Kara kış kapıda, geri döndü!


Ülkemizde iklim krizi son üç yıldır giderek daha fazla hissedilmeye başlanıyor. Bu dönemde, yaz aylarında beklenmeyen hava olaylarıyla ilgili ilginç uyarılar da yapılmaktadır. Son olarak, 81 ilin tamamında, 60 günlük süre boyunca sağanak yağışlara karşı hazırlıklı olunması gerektiği konusunda bilgilendirme yapıldı.

SAĞANAK YAĞIŞLAR ETKİLİ OLACAK

sağanak yağış

Tehlike çanları çalıyor! Tüm belediyelere uyarı geldi: 81 ilin tamamında bugünden itibaren başlayacak olan uyarı, Mayıs'ın son haftası ve Haziran ayının yaklaşmasıyla birlikte yapıldı. Yaz tatili planları yapılırken, normalde kavurucu sıcakların beklendiği yaz aylarında, bu sefer sağanak yağışların etkili olması tahmin ediliyor. Bir aylık yağışın bir saat içinde yağabileceği tahminleri bulunurken, belediyelere ve vatandaşlara yaz hazırlığı konusunda uyarı yapıldı. Tüm Türkiye'ye yapılan uyarıda, "Belediyeler ve vatandaşlar şimdiden hazırlıklara başlamalı" denildi.



Columbia Üniversitesi'nin yaptığı tahminlere göre, Türkiye bu yaz normallerden daha yağışlı bir mevsim geçirecek. Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda belediyelere yaz ayları için hazırlık yapmaları çağrısında bulundu. Tüm Türkiye'ye yapılan uyarıda, "Belediyeler ve vatandaşlar şimdiden hazırlıklara başlasın" ifadesi kullanıldı.

Hava Forum adlı sosyal medya hesabında paylaşılan meteorolojik tahminlere göre, belediyelere uyarı yapılarak şu ifadelere yer verildi: "Tüm belediyeler, önümüzdeki 60 gün boyunca rögar ve mazgal temizliklerine özen göstermelidir. Aksiyon dolu bir sürece giriyoruz. Bir aylık yağmurun bir saat içinde yağabileceği yağışlı günlerle karşılaşabiliriz. Uzun vadeli tahminler buna işaret ediyor, dikkatli ve tedbirli olmak zorundayız."

EDİTÖR
Tunacan Atalay
Tunacan Atalay
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