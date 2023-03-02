YAŞAM
02 Mart 2023 - 15:45

O iller de deprem riskine dahil edildi! 7.0 şiddetinde deprem beklentisi korkuttu!

Peş peşe yaşanan deprem felaketleri üzerine hangi illerin riskinin yüksek olduğu konuşulmaya devam ederken Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü resmi internet sayfası üzerinden fay hatlarını tek tek açıkladı. 7 şiddetinden yüksek depremlerden etkilenecek iller haberimizde.

YAŞAM
02 Mart 2023 - 15:45
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O iller de deprem riskine dahil edildi! 7.0 şiddetinde deprem beklentisi korkuttu!
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Korku dolu bekleyişler devam ederken depremlerin şiddetiyle yıkılan binalar ve vefat eden insanlar üzerine fay hatlarının hangi illeri etkileyeceği merak konusu oldu. 485 diri fay hattı bulunduğu bilgisine yer verilirken MTA'nın açıkladığı diri fay haritasına göre 110 ilçemizde diri fay hattının olduğu bilgisi duyuruldu. MTA tarafından gelen açıklamaya göre diri fay hattının olduğu il ve ilçeler haberimizde yer almaktadır.

DİRİ FAY ÜSTÜNDEKİ İLLER

ADIYAMAN: Gölbaşı



AFYONKARAHİSAR: Çay, Dinar, Kızılören, Sandıklı

ANKARA: Şereflikoçhisar

ANTALYA: Demre

AYDIN: Bozdoğan, Germencik, İncirliova, Koçarlı, Köşk, Kuşadası, Nazilli, Söke, Sultanhisar, Yenipazar

BALIKESİR: Gönen, Manyaz

BATMAN: Kozluk

BİNGÖL: Karlıova, Yedisu

BOLU: Gerede, Yeniçağa

BURSA: Gemlik, Kestel, Mustafakemalpaşa

ÇANAKKALE: Çan, Yenice

ÇORUM: Laçin

DENİZLİ: Babadağ, Çameli, Çardak, Honaz

DİYARBAKIR: Lice

DÜZCE: Çilimli, Cumayeri, Gölyaka, Gümüşova, Kaynaşlı

ELAZIĞ: Palu, Sivrice

ERZİNCAN: Üzümlü

ESKİŞEHİR: İnönü

GAZİANTEP: İslahiye

HAKKARİ: Şemdinli

HATAY: Erzin, Hassa, Kırıkhan, Payas

ISPARTA: Eğirdir, Senirkent, Uluborlu

İZMİR: Kemalpaşa, Seferihisar, Tire

KAHRAMANMARAŞ: Nurhak, Türkoğlu

KAYSERİ: Talas, Yeşilhisar

KIRIKKALE: Keskin

KIRŞEHİR: Akpınar, Mucur

KOCAELİ: Başiskele, Derince, Gölcük, Kartepe

KONYA: Akşehir, Altınekin, Doğanhisar, Ilgın

KÜTAHYA: Gediz, Simav

MALATYA: Akçadağ

MANİSA: Ahmetli, Alaşehir, Gölmarmara, Kırkağaç, Salihli, Sarıgöl, Soma, Turgutlu

MERSİN: Çamlıyayla, Mut

MUĞLA: Menteşe, Milas

MUŞ: Korkut, Varto

NİĞDE: Altunhisar, Bor

OSMANİYE: Düziçi, Toprakkale

SAKARYA: Akyazı, Arifiye, Ferizli, Hendek, Karapürçek, Sapanca

ŞANLIURFA: Bozova

SİİRT: Eruh

ŞIRNAK: Beytüşşebap

SİVAS: Altınyayla, Yıldızeli

TOKAT: Niksar, Pazar, Reşadiye

VAN: Çaldıran, Özalp

YALOVA: Altınova, Çınarcık

deprem riski olan iller

BİRİNCİ DERECE DEPREM RİSKİ TAŞIYAN ŞEHİRLER

İzmir

Balıkesir

Manisa

Muğla

Aydın

Denizli

Isparta

Uşak

Bursa

Bilecik

Yalova

Sakarya

Düzce

Kocaeli

Kırşehir

Bolu

Karabük

Hatay

Bartın

Çankırı

Tokat

Amasya

Çanakkale

Erzincan

Tunceli

Bingöl

Muş

Hakkari

Osmaniye

Kırıkkale

Siirt

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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