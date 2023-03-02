O iller de deprem riskine dahil edildi! 7.0 şiddetinde deprem beklentisi korkuttu!







DİRİ FAY ÜSTÜNDEKİ İLLER







BİRİNCİ DERECE DEPREM RİSKİ TAŞIYAN ŞEHİRLER

Korku dolu bekleyişler devam ederken depremlerin şiddetiyle yıkılan binalar ve vefat eden insanlar üzerine fay hatlarının hangi illeri etkileyeceği merak konusu oldu. 485 diri fay hattı bulunduğu bilgisine yer verilirken MTA'nın açıkladığı diri fay haritasına göre 110 ilçemizde diri fay hattının olduğu bilgisi duyuruldu. MTA tarafından gelen açıklamaya göre diri fay hattının olduğu il ve ilçeler haberimizde yer almaktadır.ADIYAMAN: GölbaşıAFYONKARAHİSAR: Çay, Dinar, Kızılören, Sandıklı ANKARA: Şereflikoçhisar ANTALYA: Demre AYDIN: Bozdoğan, Germencik, İncirliova, Koçarlı, Köşk, Kuşadası, Nazilli, Söke, Sultanhisar, Yenipazar BALIKESİR: Gönen, Manyaz BATMAN: Kozluk BİNGÖL: Karlıova, Yedisu BOLU: Gerede, Yeniçağa BURSA: Gemlik, Kestel, Mustafakemalpaşa ÇANAKKALE: Çan, Yenice ÇORUM: Laçin DENİZLİ: Babadağ, Çameli, Çardak, Honaz DİYARBAKIR: Lice DÜZCE: Çilimli, Cumayeri, Gölyaka, Gümüşova, Kaynaşlı ELAZIĞ: Palu, Sivrice ERZİNCAN: Üzümlü ESKİŞEHİR: İnönü GAZİANTEP: İslahiye HAKKARİ: Şemdinli HATAY: Erzin, Hassa, Kırıkhan, Payas ISPARTA: Eğirdir, Senirkent, Uluborlu İZMİR: Kemalpaşa, Seferihisar, Tire KAHRAMANMARAŞ: Nurhak, Türkoğlu KAYSERİ: Talas, Yeşilhisar KIRIKKALE: Keskin KIRŞEHİR: Akpınar, Mucur KOCAELİ: Başiskele, Derince, Gölcük, Kartepe KONYA: Akşehir, Altınekin, Doğanhisar, Ilgın KÜTAHYA: Gediz, Simav MALATYA: Akçadağ MANİSA: Ahmetli, Alaşehir, Gölmarmara, Kırkağaç, Salihli, Sarıgöl, Soma, Turgutlu MERSİN: Çamlıyayla, Mut MUĞLA: Menteşe, Milas MUŞ: Korkut, Varto NİĞDE: Altunhisar, Bor OSMANİYE: Düziçi, Toprakkale SAKARYA: Akyazı, Arifiye, Ferizli, Hendek, Karapürçek, Sapanca ŞANLIURFA: Bozova SİİRT: Eruh ŞIRNAK: Beytüşşebap SİVAS: Altınyayla, Yıldızeli TOKAT: Niksar, Pazar, Reşadiye VAN: Çaldıran, Özalp YALOVA: Altınova, Çınarcıkİzmir Balıkesir Manisa Muğla Aydın Denizli Isparta Uşak Bursa Bilecik Yalova Sakarya Düzce Kocaeli Kırşehir Bolu Karabük Hatay Bartın Çankırı Tokat Amasya Çanakkale Erzincan Tunceli Bingöl Muş Hakkari Osmaniye Kırıkkale Siirt