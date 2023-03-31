O iller için çığ uyarısı yapıldı! Vatandaşlara önlem uyarısı: Felaket yanıbaşınızda olabilir!







MGM 1-7 NİSAN HAVA DURUMU







Doğu Karadeniz'in iç bölgelerinde Doğu Anadolu'nın yüksek kar örtüsüne sahip olan dik yamaçlarda çığ riskinin olduğu belirtildi. Vatandaşlar tedbirli ve önlem alması adına MGM uyarılarda bulundu. 1-7 Nisan Türkiye hava durumu haberimizde.Mevsim normalleri altında devam eden hava sıcaklıklarının hafta sonunda batı kesimlerinde başlayarak artacağı mevsim normalleri seviyesinde yer yer yükseğe çıkacağı beklentisi oluştu. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu yükseklerinde ise çığ riskinin yüksek olduğu belirtildi.