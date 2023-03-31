YAŞAM
31 Mart 2023 - 18:22

O iller için çığ uyarısı yapıldı! Vatandaşlara önlem uyarısı: Felaket yanıbaşınızda olabilir!

Hava sıcaklıklarının düşüşe geçmesiyle beraber Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika uyarıları geldi. Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamalar üzerine o iller için çığ uyarısı yapıldı. MGM sosyal medya çığ tehlikesine dair açıklaması.

YAŞAM
31 Mart 2023 - 18:22
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O iller için çığ uyarısı yapıldı! Vatandaşlara önlem uyarısı: Felaket yanıbaşınızda olabilir!


Doğu Karadeniz'in iç bölgelerinde Doğu Anadolu'nın yüksek kar örtüsüne sahip olan dik yamaçlarda çığ riskinin olduğu belirtildi. Vatandaşlar tedbirli ve önlem alması adına MGM uyarılarda bulundu. 1-7 Nisan Türkiye hava durumu haberimizde.

MGM çığ tehlikesi

MGM 1-7 NİSAN HAVA DURUMU



Mevsim normalleri altında devam eden hava sıcaklıklarının hafta sonunda batı kesimlerinde başlayarak artacağı mevsim normalleri seviyesinde yer yer yükseğe çıkacağı beklentisi oluştu. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu yükseklerinde ise çığ riskinin yüksek olduğu belirtildi. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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