O iller için kritik karar! Gümbür gümbür geliyor: Okullar kapanabilir!







KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR







Mart ayının gelmesiyle birlikte Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından uyarılar da peş peşe gelmeye başladı. Peki hangi ilde kar yağışı olacak? Mart ayında okullar tatil olur mu? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava sıcaklıklarının mevsim normallerinden üstünde olsa bile Mart ayı itibariyle ülkenin birçok yerinde kar yağışı gelebileceğinin uyarısını yaptı.Aslen Ocak ayında yağması beklenen kar yağışının Mart ayında gelmesi tahmin ediliyor ve Mart ayında beklenen yağışların gelmesi durumunda okulların da 1 haftaya kadar tatil olabileceği konuşuluyor. Meteoroloji Uzmanı tarafından yapılan açıklamaya göre özellikle Marmara bölgesinde ülkenin her yerinde kar yağışı gelmesi bekleniyor ve kış mevsimine geri dönülmesi tahmin ediliyor.