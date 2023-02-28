YAŞAM
28 Şubat 2023 - 16:43

O iller için kritik karar! Gümbür gümbür geliyor: Okullar kapanabilir!

Havaların ısınmasıyla birlikte insanlar artık yağış beklemezken kar yağışı beklenen iller için uyarılar gelmeye başladı. Peki kar yağışıyla birlikte hangi ilde okullar tatil edilebilir? Tüm detaylar haberimizde.

YAŞAM
28 Şubat 2023 - 16:43
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O iller için kritik karar! Gümbür gümbür geliyor: Okullar kapanabilir!
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Mart ayının gelmesiyle birlikte Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından uyarılar da peş peşe gelmeye başladı. Peki hangi ilde kar yağışı olacak? Mart ayında okullar tatil olur mu? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava sıcaklıklarının mevsim normallerinden üstünde olsa bile Mart ayı itibariyle ülkenin birçok yerinde kar yağışı gelebileceğinin uyarısını yaptı. 



Kar Yağışı Gelirse Okullar Tatil Olabilir

Aslen Ocak ayında yağması beklenen kar yağışının Mart ayında gelmesi tahmin ediliyor ve Mart ayında beklenen yağışların gelmesi durumunda okulların da 1 haftaya kadar tatil olabileceği konuşuluyor. Meteoroloji Uzmanı tarafından yapılan açıklamaya göre özellikle Marmara bölgesinde ülkenin her yerinde kar yağışı gelmesi bekleniyor ve kış mevsimine geri dönülmesi tahmin ediliyor. 

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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