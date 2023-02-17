O iller soğuktan buz kesecek! Meteoroloji'den hava durumu uyarısı: Don ve buzlanma var aman trafiğe çıkmayın!







METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

MARMARA BÖLGESİ







EGE BÖLGESİ

AKDENİZ BÖLGESİ

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Havaların giderek soğumasıyla birlikte Meteoroloji Genel Müdürlüğü vatandaşları almaları gereken önlemler ile ilgili uyarmaya devam ediyor. Peki hangi illerde kar yağışı bekleniyor? Hava durumu bu hafta nasıl olacak? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan raporlara göre hafta içinde ülkenin kuzey kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu olması bekleniyor. Sabah saatlerde Sivas, Van, Hakkari illeri çevrelerinde, öğle saatlerinde Rize, Artvin, Ardahan illeri çevresinde karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar yağışı bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde ülkenin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklentisi var. Ülkenin Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinin yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bekleniyor. Ülke genelinde hava durumlarında bir değişiklik beklenmiyor. Ülkenin batı ve güney kıyı kesimlerinde mevsim normallerinin altında hava sıcaklığı bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönden esmesi bekleniyor.Bölge genelinde parçalı ve az bulutlu ve sabah saatlerinde ve gece saatlerinde pus ve sis beklentisi var. Şehirlere göre hava durumu şu şekilde; -Edirne 17 derece parçalı ve az bulutlu olacak. -İstanbul 12 derece ve parçalı bulutlu olacak. -Kırklareli 15 derece ve parçalı bulutlu olacak. -Kocaeli 14 derece ve parçalı bulutlu olacak.Bölge genelinde hava durumunun parçalı bulutlu olması bekleniyor. Bölgenin iç bölgelerinde buzlanma, don olayı beklentisi var. -Afyonkarahisar 9 derece parçalı bulutlu olacak. -Denizli 14 derece ve parçalı bulutlu olacak. -İzmir 16 derece derece ve parçalı ve az bulutlu olacak. -Kütahya 10 derece ve az bulutlu olacak.Bölge geneli parçalı ve az bulutlu olacak. Sabah ve gece saatlerinde bölge iç kesimlerde buzlanma olması bekleniyor. -Adana 15 derece ve az bulutlu olacak. -Antalya 16 derece ve az bulutlu olacak. -Hatay 12 derece ve açık olacak. -Kahramanmaraş 9 derece ve az bulutlu olacak.Bölgenin parçalı ve az bulutlu olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgede buzlanma olayı bekleniyor. -Ankara 7 derece ve az bulutlu olacak. -Eskişehir 11 derece ve az bulutlu ve parçalı olacak. -Konya 4 derece ve az bulutlu olacak. -Sivas 2 derece ve sabah saatlerinde hafif kar yağışı bekleniyor.Parçalı bulutlu olması bekleniyor. Bölgede gece ve sabah saatlerinde buzlanma beklentisi hakim. -Bolu 7 derece ve parçalı bulutlu olacak. -Düzce 13 derece ve parçalı bulutlu olacak. -Kastamonu 7 derece ve parçalı bulutlu olacak. -Zonguldak 11 derece ve parçalı bulutlu olacak.Bölge genelinde bulutlu hava hakim olacak. Sabah saatlerinde ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı yaşanabilir. İç ve yüksek kesimlerde çığ düşme tehlikesi var. -Amasya 10 derece ve parçalı olacak. -Samsun 11 derece ve parçalı bulutlu olacak. -Tokat 5 derece ve bulutlu olacak. -Trabzon 8 derece ve çok bulutlu olacak.Bölge genelinde az bulutlu hava hakim olacak. Bölgenin kuzey kesimler çok bulutlu olacak. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor, yüksek kesimlerde de çığ riski olabilir. -Elazığ 4 derece ve bulutlu olacak. -Erzurum -3 derece ve çok bulutlu olacak. -Kars -5 derece ve çok bulutlu olacak. -Malatya 4 derece ve bulutlu olacak.Bölge genelinde az bulutlu ve açık hava hakim. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğu ve kuzey kesimlerinde don ve buzlanma beklentisi var. -Diyarbakır 7 derece ve açık olacak. -Gaziantep 9 derece ve açık bulutlu olacak. -Siirt 6 derece ve az bulutlu olacak. -Şanlıurfa 9 derece ve açık olacak.