O iller yağmur ve karla savaşacak! Bahar rüzgarı erken bitti: 5 gün boyunca devam edecek

Meteoroloji son dakika olarak duyurdu. Yarından itibaren bazı iller için sarı ve turuncu kodlu uyarı verilirken, kar ve yağmurların da etkili olacağını duyurdu. Vatandaş, baharı beklerken adeta kış belirecek. İşte kar yağışının etkili olacağı ve uyarıların verildiği iller...
5 GÜN BOYUNCA SÜRECEK
Ülke genelinde hava durumu parçalı bulutlu ve yer yer yağışlı olacağı tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde ise karla karışık yağmur ve aralıklı kar yağışının etkili olması bekleniyor. Batı Akdeniz'de ise yağışların kuvvetli olması tahmin ediliyor.
ÇIĞ TEHLİKESİNE KARŞI DİKKAT!
Doğu Karadeniz'in iç kesinlerinde ve Doğu Anadolu'nun yüksek bölgelerinde çığ tehlikesinin yaşanabileceği duyuruldu. Öte yandan sabah saatlerinde Konya ve çevresinde sis ve pus beklenmekte.
BATI AKDENİZ'DE KUVVETLİ YAĞIŞ VE RÜZGAR UYARISI
Batı Akdeniz'de yağışların kuvvetli geçmesi bekleniyor. Uzmanlar sel, yıldırım, dolu ve su baskınlarına karşı uyarılarda bulundu. Fırtınaya karşı dikkatli olunması gerekmektedir. Ayrıca rüzgarın saatte 70 km/sa ulaşması bekleniyor. Ağaç devrilmesi, çatı uçması gibi olumsuzlukların yanı sıra baca zehirlenmeleri konusunda da tedbirli olunmalıdır.