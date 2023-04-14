O illerde gök yarılacak... Meteoroloji 11 ili uyardı! Önleminizi hemen alın! Yurt genelinde kuvvetli yağış etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son raporuna göre, 11 ilde sarı kodlu alarm verildiği açıklandı. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmezken, bazı bölgelerde kuvvetli yağışlar beklendiği duyuruldu.
O İLLER AŞIRI YAĞIŞ ALACAK
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün en son tahminlerine göre, Türkiye genelinde bugün parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Bazı bölgelerde ise yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Doğu Anadolu Bölgesi'nin kuzeydoğusunda ise karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak. Şırnak, Bitlis, Siirt, Hakkari, Batman ve Van'ın güneyinde yağışların yer yer kuvvetli olabileceği uyarısı yapıldı.
Özellikle bu bölgelerde meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor. Yapılan tahminlere göre, yağışların şiddeti zaman zaman artacak ve yer yer ani sel, su baskını, yıldırım ve dolu gibi doğa olaylarına yol açabileceği belirtiliyor. Ancak diğer bölgelerde hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor ve günün büyük kısmında parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak. Vatandaşlar, özellikle açık alanda çalışanlar, seyahat edenler ve sürücülerin, meteorolojik raporları takip etmeleri ve olası risklere karşı kendilerini korumaları öneriliyor. Ayrıca yetkililerin uyarılarına dikkat edilmesi ve acil durumlarda ilgili birimlere haber verilmesi de büyük önem taşıyor. SEL VE FIRTINA RİSKİ
Siirt, Batman, Ağrı, Şırnak, Iğdır, Bitlis, Hakkari ve Van çevresi ile Muş ve Bingöl'ün güney kesimlerinde yağış beklentisi var. Yağışlar genel olarak kuvvetli yağmur ve sağanak şeklinde olacak, ancak Van, Bitlis, Hakkari, Ağrı illerinde yüksek kesimlerde ve Şırnak’ın doğusunda yoğun kar (20 cm üzerinde) yağışı bekleniyor. Bu durum sel, ulaşımda aksamalar, su baskını, kısa süreli rüzgar, fırtına, yüksek kesimlerde tipi şeklindeki kar yağışı ve buzlanma, don olaylarına neden olabilir. Meteoroloji, bu nedenle 11 il için sarı kodlu uyarıda bulundu ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı. DOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE SICAKLIKLAR NASIL OLACAK?