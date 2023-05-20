O illerde hafta sonu planları iptal! Meteorooji turuncu alarm verdi: Sel seli götürecek!













Yurt genelinde bugün sağanak yağış bekleniyor. Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Ankara, Kırıkkale, Konya, Karaman, Aksaray, Nevşehir, Niğde, Çankırı ve Hakkari ile Isparta'nın doğu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli yağışlar olması tahmin ediliyor. Meteoroloji, 18 kent için "sarı" alarm uyarısı verirken, 5 il için de "turuncu" alarm uyarısı yapmıştır. Hava sıcaklıkları batı kesimlerde mevsim normallerinin 1-3 derece altında seyrederken, diğer bölgelerde mevsim normallerine yakın olması bekleniyor. İşte illerimizdeki sıcaklıklar ve hava durumu:Ülkemiz genelinin hava durumu tahmini şu şekildedir: Parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenmektedir. Marmara, Kuzey ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, (Malatya hariç) Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar olması tahmin edilmektedir. Bu yağışların Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Ankara, Kırıkkale, Konya, Karaman, Aksaray, Nevşehir, Niğde, Çankırı ve Hakkari ile Isparta'nın doğu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklenmektedir. Ayrıca, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda toz taşınımı görülebilir. Hava sıcaklıkları ise genellikle mevsim normalleri civarında seyredecektir. Batı kesimlerde mevsim normallerinin 1-3 derece altında bir sıcaklık beklenirken, diğer bölgelerde mevsim normallerine yakın değerler görülecektir. Ankara'da hava parçalı ve çok bulutlu olacak, öğle saatlerinde yerel olarak kuvvetli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklık 19 derece olacak. İstanbul'da hava parçalı ve çok bulutlu olacak, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir. Sıcaklık 18 derece olacak. İzmir'de hava parçalı bulutlu olacak, yer yer çok bulutlu. Sıcaklık 28 derece olacak. Bursa'da hava parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklık 21 derece olacak. Edirne'de hava parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklık 24 derece olacak. Muğla'da hava parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Sıcaklık 26 derece olacak. Adana'da hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklık 24 derece olacak. Antalya'da hava parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklık 24 derece olacak. Hatay'da hava parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklık 24 derece olacak. K.Maraş'ta hava parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklık 27 derece olacak. Eskişehir'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklık 18 derece olacak. Konya'da hava parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel kuvvetli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklık 18 derece olacak. Sivas'ta hava parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklık 22 derece olacak. Bolu'da hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklık 20 derece olacak.