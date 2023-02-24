O illerde Mart kapıdan baktıracak! Yoğun kar yağışı geliyor: Okullar 2 gün tatil olabilir!







MART KAPIDAN BAKTIRACAK! Okullar tatil olabilir







Mart ayı, yoğun kar yağışıyla karşı karşıya kalabilir! Son meteoroloji raporlarına göre, Marmara bölgesi başta olmak üzere İstanbul'da da kar yağışı görülebilir. Geçen yıla kıyasla daha sıcak bir yıl geçiren ülkemizde, yakın zamanda ülke geneline yayılan bir soğuk hava dalgası bekleniyor. 2022 kışında kar tatilinin bol olduğu bir seneydi, ancak 2023 yılında kar yağışı beklendiği gibi gerçekleşmedi. Ancak, son tahminlere göre, uzakta olan bir soğuk hava dalgası beklenen yönde ilerlemeye devam ederse, İstanbul'a hatırı sayılır seviyelerde kar yağabilir. Okulların 1 hafta kadar kapatılması da söz konusu olabilir.Mart ayı için yoğun kar yağışı beklentisi var ve İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesi kar yağışının etkisi altında kalabilir. Ancak, hava kütlesinin baskısı ve farklı basınç bölgeleri, karın farklı bölgelerde yoğunlaşmasına neden olabilir. Geçtiğimiz Ocak ayında İstanbul'a yağması beklenen kar, Bulgaristan'da kalmıştı. Eğer beklenen soğuk hava kütlesi İstanbul'da kar yağışına neden olursa, Mart'ın 15'inden sonra tatil olabilir. Ancak, tatilin gerçekleşebilmesi için bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Yoğun kar yağışı sonrasında okullar birkaç gün veya bir hafta kapalı kalabilir. Bu durum, önümüzdeki günlerde soğuk hava dalgasının ilerlemesi ile daha net hale gelecektir.