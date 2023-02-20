O illerde okullar bir bir yıkılıyor! Listedeki okullarda çocuğu okuyanlar dikkat!







MANİSA'NIN KULA İLÇESİNDE BİR OKUL YIKILACAK







TAHLİYE SONRASI ÖĞRENCİLER BAŞKA OKULDA EĞİTİM GÖRECEK

SALİHLİ'DE 5 OKULUN YIKIMI GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük depremin ardından önlemler ve tahliyeler sürüyor. İstanbul'da 93 okulun tahliye edilmesi kararının ardından depremde zarar görebilecek riskli binaların yıkılması öngörülüyor. Manisa'nın Kula ilçesinde depreme dayanıklı olmadığı tespit edilen bir okul, tahliye edilerek yıkılacak. Yine Manisa'ya bağlı Salihli ilçesinde de 5 okulun daha depreme dayanıksız olduğu ve yıkım kararının verildiği açıklandı. Denetimlerin halen daha sürdüğü belirtildi. İşte detaylar...Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 40 binden fazla kişinin yaşamını yitirmesine sebep olan iki büyük depremin ardından binalarda dayanıklılık denetimleri sıkılaştırıldı. Kula Kaymakamlığı ve Kula İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, depremde yıkılması muhtemel okul binalarında incelemelerde bulundu. Bebekli 75. Yıl İlk ve Ortaöğretim Okulu, depreme dayanıksız olduğu tespit edilerek tahliye kararı verildi. Tahliyenin ardından okul yıkılarak yeniden daha dayanıklı olarak inşa edilecek. Yetkililerden edinilen bilgilere göre çalışmaların hız kesmeden sürdürüldüğü belirtildi.Okullarının yeniden inşa edilebilmesi için tahliye edilecek olan Bebekli 75. Yıl İlk ve Ortaöğretim Okulu öğrencileri, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nce İbrahim Özboyacı Mesleki Eğitim Merkezi'nde eğitim görecek.Manisa'nın Salihli ilçesinde yapılan deprem dayanıklılık denetiminde 5 okulun depreme dayanıklığı olmadığı tespit edildi. Atatürk Ortaokulu, Alpaslan İlkokulu, Fahriye Hanım İlkokulu A Blok, Hafsa Sultan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi C Blok ile Durasıllı Zübeyde Hanım Anaokulu için yıkım kararı verildi. Öğrencilerin, tahliye edilerek başka okullarda eğitim görmeleri sağlanacak.