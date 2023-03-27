O illerde resmen gök yarılacak! Günlerce sürecek sağanak geliyor: Meteoroloji'den uyarı!













Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen bölgelerde sonrasında yarın ve çarşamba günü gök gürültülü sağanak yağışın beklendiğini açıkladı. Genel Müdürlük tarafından yapılan açıklamada, yarın Malatya, Adıyaman, Hatay, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde özellikle akşam saatlerinden sonra yağmurun etkili olacağı belirtildi. Elazığ ve Diyarbakır'ın kuzeyinde de yağmur bekleniyor..Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde ise gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor. Adana'nın kuzeyi, Kahramanmaraş'ın batısı ve Osmaniye'nin kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli yağışların beklendiği belirtiliyor.Rüzgarın, özellikle Hatay'ın batısı ile Kahramanmaraş'ın kuzeyinde yer yer kısa süreli fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor. Çarşamba günü ise bölge genelinin çok bulutlu ve yağışlı geçmesi bekleniyor. Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Adana'nın kuzeyi, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay'ın batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.Yağışların, Malatya ile Kahramanmaraş'ın kuzeyinde akşam saatlerinden sonra soğumayla birlikte karla karışık yağmur ve kar yağışına dönmesi tahmin ediliyor. Bölge genelinde rüzgarın batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli, Hatay ve Osmaniye çevreleri ile deprem bölgesinin yüksek ilçelerinde ise kuvvetli fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, beklenen kuvvetli yağış, rüzgar ve fırtınanın sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, çatı ve çadır uçması gibi olumsuzluklara sebep olabileceği uyarısında bulundu. Bölgedeki vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları önem taşıyor.