O illerde tehlike çanları çalıyor! Meteoroloji uyardı: Kapıyı pencereyi sakın açmayın!







Ankara, Bursa, İstanbul, Eskişehir, Çanakkale ve Balıkesir yağış riski altında







Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar, toz taşınımı ve çığ tehlikesi uyarısı

Bölgelere göre hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'deki 81 il için güncel hava durumu raporunu yayınladı. Raporda hangi illerde yağış ve diğer hava tehlikelerinin yaşanabileceğine dair bilgiler yer alıyor.Hava durumu raporuna göre Ankara, Bursa, İstanbul, Eskişehir, Çanakkale ve Balıkesir başta olmak üzere birçok ilde yağış riski bulunuyor.Meteoroloji, yağışların yanı sıra kuvvetli rüzgar, toz taşınımı ve çığ tehlikesi de dahil olmak üzere diğer potansiyel hava tehlikelerine karşı vatandaşları uyardı.Parçalı ve çok bulutlu, Trakya'nın iç ve yüksek kesimleri başta olmak üzere bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Parçalı ve çok bulutlu geçecek: Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra kuzey ve doğu kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Parçalı bulutlu, Isparta ve Adana'nın kuzey kesimlerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusu yağmur ve sağanak yağışlı geçecek.Parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yağmur ve sağanak yağışlı. İç kesimlerinin yüksekleri karla karışık yağmurluParçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı. Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu, yüksekleri karla kaplı yamaçları çığ riski altında.Bölge geneli parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu. Yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı. Yüksek kar örtüsüne sahip yamaçlarda çığ tehlikesi. Bölge genelinde toz taşınımı da bekleniyor.Bölge geneli parçalı ve çok bulutlu. Sabah saatlerinde doğusu hafif sağanak yağışlı. Toz taşınımı da bekleniyor.