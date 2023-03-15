O illerde yaşayan çalışanlar sevinçten havaya uçacak! Asgari ücrete dev zam geliyor: Artık herkes bu maaşı alacak!

Deprem bölgesi ilan edilen illerde asgari ücretin 11.759 TL olarak sisteme geçmesi bekleniyor. Yapılan konuşmalar üzerine anlaşmaya varıldığında ise 11 depremzede ilin asgari ücret rakamı 8.500 TL'den artışa sürüklenecek. Yaşanan asrın felaketi ülkemizin yüzde 10'luk ekonomisini etkilerken hasarlar, sanayi üretimlerinde olumsuz etkilenmeler yaşanırken depremden dolayı işgücünün önemli bölümde göçüne neden oldu.
Deprem bölgelerinde ki işverenler ise üretimin göçlerden ötürü etkilenmesiyle beraber tesislerin eleman azlığı nedeniyle üretimin düzenli halde olması için, SGK primlerinin belirli bir süre için SGK yerine işçiye ödenmesi talebinde bulunuldu. Asgari ücretin 1 Ocak 2023 tarihinde 10.008 TL olarak belirlenmesiyle yüzde 14 SGK primi, yüzde 1 işsizlik sigortası primi olmak üzere toplamda 1501,20 TL kesinti yapılıyor.