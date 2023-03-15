EKONOMİ
15 Mart 2023 - 13:30

O illerde yaşayan çalışanlar sevinçten havaya uçacak! Asgari ücrete dev zam geliyor: Artık herkes bu maaşı alacak!

2023 yılıyla beraber asgari ücret üzerinde artış yapılırken Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili yakından etkileyen deprem sonrasında asgari ücrette yeni zam uygulaması başlatıldı. İşte o ilde yaşayanlara verilecek olan asgari ücret 11.759 TL olarak belirlendi.

EKONOMİ
15 Mart 2023 - 13:30
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O illerde yaşayan çalışanlar sevinçten havaya uçacak! Asgari ücrete dev zam geliyor: Artık herkes bu maaşı alacak!
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Deprem bölgesi ilan edilen illerde asgari ücretin 11.759 TL olarak sisteme geçmesi bekleniyor. Yapılan konuşmalar üzerine anlaşmaya varıldığında ise 11 depremzede ilin asgari ücret rakamı 8.500 TL'den artışa sürüklenecek.

Yaşanan asrın felaketi ülkemizin yüzde 10'luk ekonomisini etkilerken hasarlar, sanayi üretimlerinde olumsuz etkilenmeler yaşanırken depremden dolayı işgücünün önemli bölümde göçüne neden oldu.



Deprem bölgelerinde ki işverenler ise üretimin göçlerden ötürü etkilenmesiyle beraber tesislerin eleman azlığı nedeniyle üretimin düzenli halde olması için, SGK primlerinin belirli bir süre için SGK yerine işçiye ödenmesi talebinde bulunuldu. Asgari ücretin 1 Ocak 2023 tarihinde 10.008 TL olarak belirlenmesiyle yüzde 14 SGK primi, yüzde 1 işsizlik sigortası primi olmak üzere toplamda 1501,20 TL kesinti yapılıyor.

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ASGARİ ÜCRET 11.759 TL

İşverenler işçilerin işyerlerinde kalmasını sağlamak amacıyla, kısa bir zaman diliminde de olsa işverenin SGK ve işsizlik sigortası primi paylarının da doğrudan çalışana ödenmesini talebinde bulunuldu. Bu durumun onay alınmasıyla beraber bölgedeki asgari ücretli olarak çalışanların aylık kazancı ise 11.759 TL olarak hesaplarda yerini alacak.

Geçtiğimiz zamanlarda çıkarılan OHAL kararnamesinde depremde zarar gören işyerleri için kısa çalışma ödeneği ve nakit destekte bulunulması için hazırlıklar başlatıldı. 22 Şubat 125 sayılı Kararnameye bakıldığında ağır hasarlı işyerleri için uygunluk tespiti tamamlanarak kısa çalışma ödeneği verileceği bildirildi. Yapılan hazırlıklar üzerine deprem nedeniyle işyeri yıkılan işçilere günlük 133,44 TL nakit destek verilmeye başladı. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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