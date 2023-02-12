O illerde yaşayan öğrencilere 1000 TL destek ödemesi yapılacak! O kurumdan flaş açıklama yapıldı

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Her Öğrenciye 1000 TL Yardım...

Yardıma Hazırız, Yanınızdayız!

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, afetlerden etkilenen öğrencilere 1000 TL yardımda bulunmak üzere bir program başlattı. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Pazarcık ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki 10 ili etkileyen depremle ilgili bir açıklama yayınladı. Açıklama ise şu şekilde;“Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği olarak bu kara günleri hep birlikte atlatmak için yardıma hazırız. 34 yıldır hep birlikte mücadele ettiğimiz, her zaman ve koşulda tek yürek olarak ilerlediğimiz tüm Çağdaş Yaşam dostlarıyla deprem bölgesindeki yurttaşlarımıza ivedi şekilde destek olmak adına yaptığımız yardım toplama izni başvurumuza hala yanıt alamadık. Ancak biz yanınızdayız! Türkiye’nin dört bir yanındaki 122 şubemiz, 21 bin 607 üyemiz, 161 bin 350 mezunumuz, 23 bin öğrencimiz ve 61 bini aşkın destekçimizle yardıma hazırız!”ÇYDD Genel Merkezi ve şubeleri, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve İstanbul Valiliği'ne deprem sonrası yardım çalışmalarına destek talebinde bulundu. Ayrıca, İstanbul İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü'ne başvurarak, depremden etkilenen bölgelere battaniye, giysi, ayakkabı, gıda gibi temel ihtiyaç malzemelerinin toplanması ve gönderilmesi için bir kampanya başlatılmasına izin verilmesini talep ettiler.Bugün, gençlerden oluşan dinamik gönüllü hareketimizin, burs fonlarını bağışlayan öğrencilerimizin ve şefkatli destekçilerimizin desteğiyle ihtiyaç sahiplerine yardım sunmaya hazırız. Bu bireylerin sarsılmaz desteği bize felaketten etkilenenlere yardım etme gücü veriyor.Deprem felaketine karşı çözümün bir parçası olmaya kararlıyız. Yardım çalışmalarına destek vermek isteyen gönüllülerimizi ve üyelerimizi yerel makamlara yönlendirdik. Şubelerimiz ve STK'larla işbirliği içinde, depremden etkilenen bölgede eğitim gören veya aileleri orada yaşayan 3.600 öğrencinin mevcut durumunu ve acil ihtiyaçlarını değerlendiriyoruz. Ayrıca afetten etkilenen her bir öğrencimize 1.000 TL yardımda bulunmaya başladık.Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, kriz dönemlerinde birlik ve desteğin öneminin farkındadır. Kuruluşumuzdan bu yana, 1999 Gölcük depreminden etkilenenler için geçici barınma birimlerinin kurulması ve yönetilmesi de dahil olmak üzere, doğal afetlere müdahale konusundaki deneyimimizle, bağlılığımızı bir kez daha ifade ediyoruz: