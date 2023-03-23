EKONOMİ
23 Mart 2023 - 10:00

O illerde yaşayan vatandaşlar dikkat! Elektrik ve doğalgaz borçları silindi: Hemen TCKN ile sorgulayın!

Deprem bölgesinde yaşayan vatandaşlara müjdeli haber daha var. Evi ağır ve orta hasar gören depremzedeler için elektrik ve doğalgaz borçları siniyor. İşte detaylar...

EKONOMİ
23 Mart 2023 - 10:00
1 dk okunma süresi
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
O illerde yaşayan vatandaşlar dikkat! Elektrik ve doğalgaz borçları silindi: Hemen TCKN ile sorgulayın!
TAKİP ETTAKİP ET

ELEKTRİK VE DOĞALGAZ BORCU OLANLARA MÜJDE



6 Şubat depreminde ağır hasar alan 11 il resmen karanlığa gömüldü. Hem alt yapı hem de elektrik ve doğalgaz hattı ağır hasar olan illerde elektrik ve doğal gaz borcu olan depremzedelere müjdeli haber geldi.

fatura



Evi depremde ağır ve orta hasar alan depremzedeler için elektrik ve doğalgaz borçlarının silineceği haberi geldi. Üstelik Silinen fatura borçlarını yerine dava ve icra takipleri de tamamen ortadan kaldırıldı.

DEPREM BÖLGESİNE YENİ KARAR

Depremi yaşayan 11 ilde elektrik ve doğal gaz abonelerinin 6 Şubat’tan sonraki faturalarının ödemesi de 31 Mayıs’ a kadar ötelendi.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kararlaştıran bu kadar deprem bölgesinde yaşayan vatandaşlara da iyi gelecek. Ağır hasarlı olarak kayda geçen ve ya yıkılan ev ve işyerlerinin ödenmemiş borrçları tamamen silindi. 6 şubat sonrası ise ertelenecek.

Edinilen bilgilere göre yeni gelecek olan faturalar ise ertelenecek. Üstelik bu faturalarda gecikme zammı da alınmayacak. Ödemeler de 6 aylık eşit taksite yayılacak.

EDİTÖR
Senay Tamince
Senay Tamince
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ