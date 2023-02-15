O illerde yaşayanlar atkısız beresiz çıkmasın! O gün ve saatte yollar buz pistine dönecek!







METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UYARILARI







Hava durumlarının giderek düşmesiyle birlikte yaşanacak olumsuzluklara karşı da Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından uyarılar devam ediyor. Peki hangi şehirlerde kar yağışı bekleniyor? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılara göre Ege Bölgesi Kütahya ve Afyonkarahisar şehirlerinde hafif kar yağışı beklendiğini açıkladı. Yaşanacak yağışlar sebebiyle gece saatlerinde yaşanacak buzlanma ve don olaylarına karşı önlem alınması gerektiği konusunda uyarı yapıldı. Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor. Marmara bölgesi doğu kesimleri, İç Anadolu bölgesi Konya ve Karaman hariç, Karadeniz bölgesi, Doğu Anadolu bölgesi kuzey ve doğu kesimleri, Kütahya ve Afyonkarahisar il çevreleri ve Kırklareli kıyı kesimlerinde yağış beklentisi hakim. Genellikle kar yağışlarının Batı Karadeniz bölgesi kıyı kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Karadeniz bölgesinin genelinde kuvvetli, Doğu Karadeniz bölgesinde yoğun kar yağış tahmini var. İç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayları yaşanabilir. Zaman zaman pus ve sis olayı görülebilir. Doğu Karadeniz bölgesi iç kesimlerinin yüksekleri ve Doğu Anadolu bölgesi eğimli ve yüksek kesimlerde çığ tehlikesi bekleniyor. Ege Bölgesi hava durumu şu şekilde;-Afyonkarahisar 2 derece parçalı ve çok bulutlu, öğlen saatlerinde kar yağışı -Denizli 8 derece parçalı ve çok bulutlu -İzmir 12 derece parçalı bulutlu -Kütahya 1 derece parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğlen saatlerinde hafif kar yağışı