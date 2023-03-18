O illerde yaşayanlar dikkat! 17 Mart tarihine kadar kesinlikle yapılması gerekiyor: Süreyi kaçıran kullanamayacak







OY KULLANMAK İÇİN GEREKLİ İŞLEMLER







14 Mayıs seçim gününe sayılı günler kalmasıyla adres değişikliği yapması gereken vatandaşlar için son tarih 17 Mart oldu. Peki şehirlerinden ayrılan vatandaşların oy kullanmak için ne yapması gerekiyor? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Merkez üssü Kahramanmaraş olarak yaşanan büyük deprem felaketi 11 ili derinden etkilemiş ve 13.5 milyon vatandaşı doğrudan etkilemişti. Deprem felaketi sonrasında yaşadığı bölgeden ayrılmak zorunda kalan vatandaşların gittiği ilde oy kullanabilmesi için 17 Mart 23.59 saatine kadar adres beyanı yapmaları zorunlu tutuluyor. Depremzede vatandaşların kolaylıkla adres beyanı yapabilmeleri için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından bir video paylaşıldı. Deprem felaketi sonrasında farklı illere göç etmek zorunda kalan vatandaşların oy kullanabilmesi için mutlaka adres beyanı yapmaları gerekiyor.Ancak deprem bölgesinde yaşayan ancak ikametgah adresinde bulunmayan vatandaşlar prefabrik ev, yurt, konteyner, çadır gibi geçici olarak kaldıkları yerler için adres beyanı yapacak. Adres beyanları e-Devlet sistemi üzerinden kolaylıkla yapılabilecek. Nüfus Müdürlüklerine giderek adres beyanı yapılabilecek. Kurulan nüfusmatikler aracılığıyla da vatandaşlar adres beyanını yapacak. 18 Mart tarihiyle birlikte adres beyanları ilçe seçim kurullarına gönderilecek. Adres beyanı için 17 Mart saat 23.59 saatine kadar mutlaka yapılması gerekiyor.