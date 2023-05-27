O illerde yaşayanlar dikkat! Adeta felaket yaşanacak! MGM uyardı: Denizler taşabilir!













Meteoroloji, Doğu Akdeniz'in doğusu için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu. Bu uyarı, halkın olası hava koşulları hakkında bilgilendirilmesi ve gerekli önlemlerin alınması amacıyla yapılmıştır. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, yarın için özellikle Osmaniye ve Kahramanmaraş çevreleri ile Gaziantep'in ve Malatya'nın batısında yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiği bildirilmiştir. Bu bölgelerde hava durumunun ani bir şekilde değişerek gök gürültüsü eşliğinde sağanak yağışların görülmesi beklenmektedir.Halkın güvenliği ve can güvenliğini sağlamak amacıyla, ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı, ani rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önemlidir. Bu tür hava koşullarında evlerin ve binaların güvenliğini sağlamak, açık alanlarda bulunmaktan kaçınmak, ağaç ve direklere yaklaşmamak gibi önlemler alınmalıdır. Ayrıca, denizlerde de fırtına uyarısı yapılmıştır. Yarın Finike-Marmaris arasında, sabah saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde rüzgarların eseceği tahmin edilmektedir. Denizcilik faaliyetlerinde bulunan kişilerin bu duruma dikkat etmeleri ve gerekli güvenlik önlemlerini almaları gerekmektedir. Fırtınanın etkisini akşam saatlerinde kaybetmesi beklenmektedir, ancak bu süre zarfında denizde seyir halinde olanlar dikkatli olmalı ve ilgili yetkililerin uyarılarını takip etmelidir. Halkın ve denizcilerin bu hava koşullarına karşı bilinçli ve tedbirli olması, olumsuz durumların minimize edilmesine yardımcı olacaktır. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan bu uyarılar, halkın güvenliği ve yaşam kalitesinin korunması amacıyla büyük önem taşımaktadır.