O illerde yaşayanlar dikkat! Sağanak yağış hayatı felç edecek: Dışarı çıkan yandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son hava tahmin raporlarını yayımladı. Bugün 7 bölgede kuvvetli sağanak yağış beklendiği bildirildi. Ancak hafta sonu için güzel haber var, güneşli günler geliyor. İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Aksaray, Nevşehir, Yozgat, Erzurum, Kars, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde yerel olarak kuvvetli yağış bekleniyor. İşte detaylar...
O İLLERDE YAŞAYANLAR İÇİN SAĞANAK YAĞIŞ UYARISIMeteoroloji Genel Müdürlüğü son hava tahmin raporlarını yayımladı. Rapora göre, ülkemiz genelinde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Trakya, Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Bilecik ve Ordu çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar olması tahmin ediliyor. Özellikle İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Aksaray, Nevşehir, Yozgat, Erzurum, Kars, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde yerel olarak kuvvetli yağışlar bekleniyor. İşte diğer ayrıntılar...
Sıcaklıkta önemli bir değişiklik beklenmezken, mevsim normallerine yakın seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, batı kesimlerde kuzeyli, iç ve doğu kesimlerde ise güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Kuvvetli yağışların beklendiği bölgelerde ani sel, yerel su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar ve dolu gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Bölge bazında hava durumu tahminlerine bakıldığında, Marmara bölgesinde parçalı ve çok bulutlu hava beklenirken Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar olabilir. Ege bölgesinde Aydın ve Muğla kıyıları dışında bölge genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Akdeniz bölgesinde ise Göller Yöresi'nde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar olabilir. İç Anadolu bölgesinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar beklenirken, Ankara, Çankırı, Eskişehir ve Konya gibi illerde yağışların yerel olarak kuvvetli olabileceği tahmin ediliyor. Batı Karadeniz'de iç kesimlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar beklenirken, Orta ve Doğu Karadeniz'de iç kesimler ve Ordu çevresinde yerel olarak kuvvetli yağışlar tahmin ediliyor.