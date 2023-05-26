O illerde yaşayanlar dikkat! Yüksek maaşla huzurevlerine personel alımı başladı! KPSS derdi olmadan herkes başvuru yapabilecek!

İş arayanlara sevindirici bir haber geldi. Son açıklamalara göre, İŞKUR aracılığıyla huzurevlerinde çalışmak isteyenler için yeni iş ilanları yayımlandı. Adaylara ortalama 15 bin TL maaş önerilirken, hangi illerde alım yapılacağı ve başvuru şartları da belirlendi.
Huzurevlerinde personel alımları başladı ve başvurular İŞKUR üzerinden online olarak gerçekleştirilecek. İş ilanları ve detaylar aşağıda listelenmiştir: İş İlanı Numarası: 00007472348 / Kocaeli; 2 adet Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı alımı. İş İlanı Numarası: 00007480565 / Gaziantep; 1 adet Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı alımı. İş İlanı Numarası: 00007485494 / Antalya; 3 adet Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı alımı. İş İlanı Numarası: 00007432418 / Burdur; 2 adet Diğer Sağlık Personeli (İşyeri Hemşiresi) alımı. İş İlanı Numarası: 00007519057 / İzmir; 2 adet Hemşire alımı. İş İlanı Numarası: 00007498611 / İstanbul; 5 adet İlk ve Acil Yardım Sağlık Teknikeri/Acil Yardım/Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği/Paramedik alımı. İş İlanı Numarası: 00007500079 / Antalya; 1 adet Aşçı Yardımcısı alımı. İş İlanı Numarası: 00007514495 / Antalya; 1 adet Sosyal Hizmet Uzmanı alımı. İş İlanı Numarası: 00007508114 / İzmir; 1 adet Temizlik Görevlisi (Kat Hizmetleri Elemanı/Kat Görevlisi) alımı. İş İlanı Numarası: 00007524930 / Ankara; 2 adet Sekreter alımı. İş İlanı Numarası: 00007528598 / Ankara; 1 adet Acil Tıp Teknisyeni alımı. İş İlanı Numarası: 00007528574 / Ankara; 1 adet Temizlik Görevlisi alımı. İş İlanı Numarası: 00007543414 / İstanbul; 1 adet Çaycı alımı. İş İlanı Numarası: 00007538179 / Çanakkale; 1 adet Şoför (Yolcu Taşıma) alımı. İş İlanı Numarası: 00007534223 / Aydın; 1 adet Hemşire alımı. Detaylı bilgilere ve adayların taşıması gereken özel şartlara yukarıda belirtilen iş ilanı